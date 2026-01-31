درد فک را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مفصل گیجگاهی‌فکی در جلوی گوش قرار دارد و وظیفه اتصال فک پایین به جمجمه را بر عهده دارد. اختلال در عملکرد این مفصل می‌تواند باعث درد فک، سردرد، گوش‌درد، درد صورت و محدودیت حرکت دهان شود؛ علائمی که گاهی به اشتباه به مشکلات گوش یا سینوس نسبت داده می‌شود.

نشاط آتش‌پاره متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، با اشاره به علل بروز این اختلال می‌گوید: دندان‌قروچه، استرس‌های روزمره، ناهماهنگی دندان‌ها، آسیب‌های فیزیکی و آرتریت از عوامل اصلی ایجاد ناهنجاری مفصل گیجگاهی_‌فکی هستند.

به گفته این متخصص دندانپزشکی، شنیده شدن صدای کلیک مفصل فک در صورتی که با درد یا محدودیت حرکت همراه باشد، نیازمند بررسی تخصصی است. در برخی موارد، بی‌توجهی به علائم اولیه می‌تواند باعث مزمن شدن درد و اختلال در انجام فعالیت‌های روزمره مانند جویدن و صحبت کردن شود.

راهکارهای درمان

آتش پاره به راهکارهای درمانی این اختلال پرداخت و افزود: درمان اختلالات مفصل گیجگاهی‌_فکی معمولاً با روش‌های غیرتهاجمی آغاز می‌شود. استفاده از داروهای ضدالتهاب و مسکن، کمپرس گرم یا سرد، فیزیوتراپی و اصلاح عادات نادرست مانند دندان‌قروچه از مهم‌ترین اقدامات درمانی است. در برخی بیماران، استفاده از محافظ دهان هنگام خواب یا تزریق بوتاکس برای کاهش اسپاسم عضلانی تحت نظر پزشک متخصص توصیه می‌شود.

به گفته وی، جراحی تنها در موارد شدید و مقاوم به درمان‌های معمول انجام می‌شود و اغلب بیماران با درمان‌های ساده و پیگیری منظم بهبود می‌یابند.

این متخصص دندانپزشکی خاطر نشان کرد: در صورت تداوم درد فک، قفل شدن دهان یا دشواری در باز و بسته کردن فک، مراجعه به دندانپزشک یا متخصص فک و صورت ضروری است تا از پیشرفت عارضه جلوگیری شود.