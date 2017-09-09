جلیلوند بهترین کارگردان«افق های نو»ونیز شد/محمدزاده بهترین بازیگر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «بدون تاریخ، بدون امضاء» به کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند که در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم ونیز حضور دارد شامگاه ۱۸ شهریور ماه موفق شد در بخش «افق های نو» موفق حاضر شود.
نوید محمدزاده بازیگر این فیلم که در چند روز اخیر نقدهای مثبتی درباره بازی وی در رسانه های خارجی منتشر شده بود جایزه بهترین بازیگری بخش «افق های نو» را از آن خود کرد.
او که جایزه خود را به مردم ایران تقدیم کرد در سخنانی گفت: من افتخار می کنم که ایرانی هستم و همچنین خوشحالم که رخشان بنی اعتماد یکی از بهترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران در هیات داوران این دوره از جشنواره ونیز حضور دارد.
در ادامه مراسم جایزه بهترین کارگردانی بخش «افق های نو» به وحید جلیلوند برای فیلم «بدون تاریبخ بدون امضا» رسید.
وحید جلیلوند پس از دریافت جایزهاش گفت: به مردم خوب و نازنین کشورم سلام میکنم و از همینجا دست تکتک آنها را میبوسم. تشکر میکنم از هیأت داوران، «آلبرتو باربارا» و همچنین کتایون شهابی پخشکننده این فیلم و تبریک میگویم به همه عوامل فیلم که شبها و روزها سختی و رنج کشیدند تا ما به این موفقیت برسیم.
وی افزود: به نمایندگی از عوامل، این جایزه را به علی جلیلوند تهیهکننده این فیلم که با مدیریت، صبوری و آرامشش این فرجام نیک را برای این پروژه رقم زد، تقدیم می کنم.
این کارگردان ایرانی تاکید کرد: من در در فرهنگی بزرگ شدم که مردمانش اعتقاد قشنگی دارند و آن این است که وقتی شما برای کسی دعا میکنید خداوند پیش از او به تو لبخند میزند و پاسخ دعاهای تو را میدهد. خواهش میکنم برای من دعا کنید که پس از دریافت این هدیه بزرگ دچار نخوت و غرور نشوم و همیشه به یاد داشته باشم سینما قرار است از من انسان بهتری بسازد پیش از آنکه فیلمساز خوبی بسازد.
