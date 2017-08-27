پوستر خارجی «بدون تاریخ،بدون امضا» رونمایی شد/تاریخ نمایش در ونیز

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر فیلم سینمایی «بدون تاریخ، بدون امضا» به کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند ویژه جشنواره فیلم «ونیز» رونمایی شد که این پوستر را سیروس سلیمی طراحی کرده است.

نخستین اکران این فیلم ۱۱ شهریور ماه در هفتاد و چهارمین جشنواره ونیز خواهد بود.

در خلاصه‌ داستان «بدون تاریخ، بدون امضا» آمده است: کاوه نریمان یکی از پزشکانِ پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه می‌شود که او را پیش از این می‌شناخته‌ است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و نوید محمدزاده، با معرفی: زکیه بهبهانی، بازیگر خردسال: ماهان نصیری نیا، با حضور تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر، نویسندگان: علی زرنگار، وحید جلیلوند، کارگردان: وحید جلیلوند، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، طراح گریم: عبدالله اسکندری، آهنگساز: پیمان یزدانیان، مدیر تولید: محمدصادق آذین، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، مدیر صدابرداری: امین میرشکاری، با تشکر از: داریوش صادق پور، طراح صحنه: محسن نصراللّهی، تدوین: وحید جلیلوند، سپهر وکیلی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسن لبافی و زینب نصراللّهی، منشی صحنه: ندا قائدی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی، مشاور رسانه‌ای: مریم نراقی، طراح لباس: دلیله صوفیانی، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، پخش کننده بین الملل: کتایون شهابی، سرمایه گذاران: حامد عنقا، علی جلیلوند، تهیه کننده: علی جلیلوند.