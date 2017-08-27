  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

با طراحی سیروس سلیمی

پوستر خارجی «بدون تاریخ،بدون امضا» رونمایی شد/تاریخ نمایش در ونیز

پوستر خارجی «بدون تاریخ،بدون امضا» رونمایی شد/تاریخ نمایش در ونیز

پوستر فیلم سینمایی «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند ویژه جشنواره «ونیز» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر فیلم سینمایی «بدون تاریخ، بدون امضا» به کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند ویژه جشنواره فیلم «ونیز» رونمایی شد که این پوستر را سیروس سلیمی طراحی کرده است.

نخستین اکران این فیلم ۱۱ شهریور ماه در هفتاد و چهارمین جشنواره ونیز خواهد بود.

در خلاصه‌ داستان «بدون تاریخ، بدون امضا» آمده است: کاوه نریمان یکی از پزشکانِ پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه می‌شود که او را پیش از این می‌شناخته‌ است.

امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و نوید محمدزاده بازیگران فیلم جلیلوند هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و نوید محمدزاده، با معرفی: زکیه بهبهانی، بازیگر خردسال: ماهان نصیری نیا، با حضور تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر، نویسندگان: علی زرنگار، وحید جلیلوند، کارگردان: وحید جلیلوند، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، طراح گریم: عبدالله اسکندری، آهنگساز: پیمان یزدانیان، مدیر تولید: محمدصادق آذین، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، مدیر صدابرداری: امین میرشکاری، با تشکر از: داریوش صادق پور، طراح صحنه: محسن نصراللّهی، تدوین: وحید جلیلوند، سپهر وکیلی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسن لبافی و زینب نصراللّهی، منشی صحنه: ندا قائدی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی، مشاور رسانه‌ای: مریم نراقی، طراح لباس: دلیله صوفیانی، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، پخش کننده بین الملل: کتایون شهابی، سرمایه گذاران: حامد عنقا، علی جلیلوند، تهیه کننده: علی جلیلوند.

کد مطلب 4070833
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها