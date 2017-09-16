وقوع ۲ هزار حادثه در رشت/منابع مالی پایدار برای شهرداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت در دومین جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت که بعدازظهر شنبه برگزار شد ضمن اشاره به ۲۵ شهریور ماه سالروز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهارکرد: در دین مبین اسلام خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه اسلام خانواده را یکی از مهم ترین ارکان جامعه دانسته است، افزود: با محافظت خانواده از ناهنجاری های اجتماعی، زمینه رسیدن به سعادت را برای جامعه فراهم کنیم.

وی به پیگیری برخی مباحث مرتبط با خدمات شهری اعم از آسفالت راه ها اشاره کرد و گفت:به رغم تمام تلاش های انجام شده در دوره گذشته شورا ولی هنوز شاهد وجود برخی ضعف ها و مشکلات دراین حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه فقدان مدیریت یکپارچه شهری ونبود ثبات مدیریت شهری در شهرداری رشت از جمله مهم ترین ضعف ها است، خاطرنشان کرد: مدیران موفق باید بتوانند با منابع موجود بهترین خدمات را ارائه دهند.

بهره گیری از ظرفیت پیاده راه فرهنگی رشت در ماه محرم

رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت در ادامه تصریح کرد: مدیران شهرداری رشت باید با منابع انسانی و مالی موجود در ارائه خدمات بهتر به شهروندان تلاش کرده و در بحث بلوارها و میادین رشت نیز نیازمند بازنگری هستیم.

وی همچنین به در پیش بودن ماه محرم و وضعیت نامناسب دو میدان امام علی (ع) و امام حسین(ع) رشت به دلیل بی توجهی مدیران اشاره و تأکید کرد: شورا در این مورد فقط نقش ناظر را داشته و بقیه کارهای برعهده شهرداری منطقه ۲ رشت بوده که باید به آن توجه کند.

شیرزاد با اشاره به ظرفیت و پتانسیل خوب پیاده راه فرهنگی رشت، گفت: باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از این پیاده راه فرهنگی در ایام محرم در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط جوی مناسب و بارش نزولات آسمانی رشت از فضای سبز مطلوبی برخودار نیست، ادامه داد: در جلسه بعدی کمیسیون از پیمانکاران این بخش دعوت شده تا درباره این موضوع توضیحات خود را ارائه دهند.

برنامه ریزی برای فرارسیدن ایام محرم و سال تحصیلی جدید

در ادامه جلسه معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز با اشاره به فرارسیدن ایام محرم، آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس در هفته جاری، اظهار کرد: برنامه ریزی های لازم انجام شده و با آماده سازی تقویم فرهنگی توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت توجه خاصی به برنامه ها و مناسبت ها صورت گرفته است.

علی بهارمست تأکید کرد: باید هماهنگی های لازم برای جمع آوری پرده و بنرهای نصب شده به مناسبت های مختلف در سطح شهر بعد از اتمام آن مناسبت صورت گیرد.

وی به ایجاد و راه اندازی ایستگاه صلواتی در ایام محرم با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و فرمانداری رشت نیز اشاره کرد و گفت: در راه اندازی این ایستگاه ها باید به مسائلی همچون ترافیک و سد معبر نیز توجه شود.

ساختن ۱۰ المان جدید در محرم سال جاری

توجه به فضاهای تبلیغی، نصب المان ها، میادین امام حسین و امام علی (ع) سه موضوع مهمی بود که در ادامه جلسه مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت به آن پرداخته و از برنامه ریزی های انجام شده در این حوزه خبر داد.

سجاد محجوب افزود: در ایام محرم فضاهای تبلیغاتی در سطح رشت در اختیار هیئت ها قرار گرفته و علاوه بر وجود۲۰ المان از سال های گذشته در این باره ۱۰ المان جدید نیز در محرم امسال ساخته می شود.

ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری رشت

در ادامه یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت نیز با تأکید بر تعیین یک دستگاه به عنوان متولی اجرای برنامه ها در مناسبت های مختلف، گفت: با این کار از موازی کاری جلوگیری می شود.

جلال الدین محمد شکریه با بیان اینکه اجرای این برنامه منوط به رفع مشکلات مالی شهرداری است، افزود: متاسفانه بعد از بی ثباتی های مدیریتی در شهرداری رشت بودجه چنین فعالیت هایی در اختیار سازمان های مختلف و شهرداری های مناطق قرار گرفته است.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت افزود: تا زمانی که منابع مالی تامین نشود در تمامی حوزه ها شاهد مشکل هستیم.

محمد حسن علیپور ادامه داد: باید کارگروه های متعدد در راستای رفع مشکلات و بررسی مباحث مختلف تشکیل شود.

دیگر عضو شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه مشکلات موجود در حوزه های مختلف باید قبل از مطرح شدن در کمیسیون ها توسط کارگروه ها بررسی شود، گفت: انتظار داریم کارگروه هایی با محوریت مباحث زیست محیطی تشکیل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهد.

محمد حسن عاقل منش فقدان منابع درآمد پایدار برای شهرداری رشت را اصلی مغفول مانده اعلام و تصریح کرد: شهرداری رشت نیازمند داشتن درآمد پایدار است.

ظرفیت تلویزیون های شهری توسط شهرداری مناطق مختلف رشت بهره گیری شود

عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت با بیان اینکه در تبلیغات با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، گفت: مسئله تلویزیون های شهری موضوع مهمی است که باید شهرداری های مناطق از ظرفیت آن بهره مند شوند.



وی با اشاره به بحث بیمه آتش سوزی منازل شهر رشت، تصریح کرد: نقطه عطف شورا در سنوات گذشته بحث بیمه منازل بوده که با این اقدام توانستیم مشکل افرادی که واحدهای مسکونی آنها فاقد بیمه است را تا حدودی برطرف کنیم.

عاقل منش با اشاره به اینکه بیمه آتش سوزی منازل در رشت نیازمند فرهنگ سازی است، ادامه داد: باید با ایجاد هجمه های تبلیغاتی شهروندان را به اینکار تشویق و ترغیب کرد.

آموزش مسائل ایمنی به ۱۲ هزار شهروند رشتی در پنج ماهه نخست سال جاری



در ادامه جلسه معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری رشت نیز اظهار کرد: به پاس احترام۱۶ شهید حادثه پلاسکو ۱۶خودروی سازمان آتش نشانی به همراه تصاویر شهدای پلاسکو در رژه روز هفتم مهر به مناسب روز آتش نشان شرکت می کنند.

حبیب موحدی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری دو هزار و۴۹۰ حادثه در رشت رخ داده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۸۴ مورد مربوط به محبوس شدن در آسانسور، ۲۴۱ مورد آتش سوزی است.

وی به ارائه آموزش های ایمنی توسط سازمان آتش نشانی نیز اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه سال جاری بیش از ۱۲ هزار نفر تحت آموزش های ایمنی قرار گرفتند.

موحدی با اشاره به ثبت نام از آتش نشانان داوطلب و توزیع بسته های فرهنگی در هفتم مهرماه، یادآورشد: نواختن زنگ ایمنی در مدارس، مانور انجام آماده سازی ایستگاه ها و تکایا بصورت میدانی در ایام محرم، رژه خودروهای لجستیک آتش نشانی از جمله اقدامات روز ایمنی و آتش نشانی امسال است.

وی همچنین تأکید کرد: به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در جریان آتش زدن خیمه ها در ایام محرم نشستی با هیئت های مذهبی در محرم برگزار می شود.