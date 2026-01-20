شوقی: گرمخانه شهرداری رشت آماده خدمت‌ رسانی است

رحیم شوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و برودت هوا، کلیه ظرفیتهای شهرداری در حوزه آسیبهای اجتماعی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند تا خدمات لازم را به گروههای در معرض خطر ارائه دهند.
وی با تأکید بر افزایش تمهیدات در روزهای برفی افزود: مرکز رسیدگی و ساماندهی آسیبدیدگان شهرداری رشت با ظرفیت ۱۰۰ تخت آماده پذیرایی از افراد نیازمند، در راهماندگان و کارتنخوابها است.
شهردار رشت در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده افراد آسیبدیده یا نیازمند، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت گزارش دهند تا اقدامات فوری و حمایتی انجام شود.
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