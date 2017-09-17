«ابراهیم شیخ» معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، محمدعلی نجفی با تقدیر از زحمات سیدجعفر تشکری هاشمی -معاون سابق توسعه منابع انسانی- ابراهیم شیخ را به عنوان معاون توسعه منابع انسانی شهرداری پایتخت معرفی کرد.

ابراهیم شیخ متولد ۱۳۵۳ دارای مدرک دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبائی با معدل A و درجه عالی است.

شیخ سالها در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های مدیریت و مهندسی صنایع در دانشگاه‌های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کرده و دارای تألیفات متعدد در حوزه منابع انسانی است که از آن جمله می‌توان به مجموعه شش جلدی دستنامه توسعه مدیران، الگوهای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مدیریت منابع انسانی، حاکمیت شرکتی و نقش و مسئولیت اعضای هیأت مدیره، ارتباطات در مدیریت و سازمان، وظایف و نقش ارزیابان در کانون‌های ارزیابی نام برد.

در کارنامه اجرایی شیخ، می‌توان به مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست دانشجویان خارج از کشور دانشگاه علامه طباطبائی، مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر منابع انسانی سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران (وزارت صنعت، معدن، تجارت)، رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیر توسعه مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، همکار اصلی در راه اندازی بانک اطلاعاتی مدیران صنعتی کشور، مشاور منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا، مشاور منابع انسانی شرکت ملی پتروشیمی ایران، مشاور سازمان مدیریت صنعتی در برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری و طراح و مجری کانون‌های ارزیابی و توسعه در بیش از دویست سازمان ایرانی و مشاور و طراح پروژه‌های HR در شهرداری تهران اشاره کرد.