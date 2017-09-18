دست آوردهای نهمین دوره آزمون «ترنم وحی» تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن از تلاش و عزم ملی مدیران و معاونین مهد قرآن دفاتر استانها و شعب شهرستانهای این مؤسسه در سراسر کشور برای رشد و شکوفایی حافظان کل قرآن در کشور خبر داد.

چاوشی در گفتگویی با اشاره به همایش ستادی تخصصی مدیران و معاونین دفاتر استانها و شعب شهرستانها که همزمان با نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر ترنم وحی ویژه حافظان کل عضو مهد قرآن از سراسر کشور که در نیمه دوم شهریور ماه در استان کرمان به میزبانی مس سرچشمه و همکاری مهد قرآن رفسنجان برگزار گردید، یادآور شد که این همایش طی دو روز با موضوعات ارتقاء دانش مدیریتی، ارزیابی عملکرد، روش های تبلیغات و اطلاع رسانی و کارگاه های آموزشی تشکیل شد و تصمیمات راهبردی درخصوص بهره مندی از فن آوری های روز در امر آموزش حفظ و مفاهیم قرآن همراه بود.

وی افزود ۴۰ نفر از مدیران و معاونین مهد قرآن های سراسر کشور شرکت کننده در همایش در سخنانی با بیان تجربیات علمی و آموزشی خود، راه کارهای جهادی، عزم ملی را با حضور فعال اساتید و مربیان، حمایت های سازمان ها و نهادهای حقیقی و حقوقی فرهنگی و قرآنی و کمک خیرین را برای رشد شکوفایی برنامه های قرآنی از سوی مؤسسه کشوری مهد قرآن در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن ارائه کردند.

این گزارش می افزاید در مرحله استانی نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر ترنم وحی ویژه حافظان قرآن از سراسر کشور ۳۰۳ حافظ کل قرآن شرکت داشتند که که ۱۴۹ نفر به مرحله کشوری راه یافتند و طی آئین اختتامیه روز هفدهم شهریور ماه در سالن سینما آزادی مس سرچشمه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت اسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امناء مؤسسه مهد قرآن، مهندس حسنی مدیرعامل مس کرمان و دیگر شخصیت‌های قرآنی و استانی از ۱۱۹ حافظ کل و خادم قرآن عضو مؤسسه مهد قرآن تجلیل شد.

شایان ذکر است مؤسسه کشوری مهد قرآن با پیشینه ۲۵ سال فعالیت، به عنوان اولین نهاد آموزشی غیردولتی در آموزش جامع قرآن با محوریت حفظ، مفاهیم، تدبر قرآن کریم و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام برای عموم مخاطبین به ویژه نوجوانان و جوانان سراسر کشور فعالیت می کند و برگزاری ۹ دوره موفق آزمون ترنم وحی در استانهای تهران، یزد، مرکزی(محلات) ، خراسان رضوی( مشهد)، اصفهان از سال ۱۳۸۱، آموزش بیش از ۱۰۰ هزار قرآن آموز در اجزاء مختلف، رشد و شکوفایی بیش از سه هزار حافظ کل قرآن در ۲۳ استان و ۱۵۰ شعبه بخشی از خادمی این مؤسسه به ساحت مقدس قرآن و عترت علیه السلام می باشد.