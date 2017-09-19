به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه شنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: اسرائیل با فناوری های پیشرفته خود از بسیاری از حملات تروریستی در سراسر جهان پیشگیری کرده است و با شمار زیادی از کشورها در این زمینه همکاری دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته به ۶ قاره سفر کردم و همه از اسرائیل حمایت کردند. فقط به قطب نرفتم ولی دوست دارم بروم چون مطمئنم پنگوئن های آنجا هم از اسرائیل حمایت می کنند!

بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت: از رئیس‌جمهور ترامپ و سفیر هیلی به دلیل حمایت‌ هایشان و بیان حقایق در مورد اسرائیل تشکر می‌کنم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی سپس سخنرانی ترامپ ضد ایران را شجاعانه‌ ترین سخنرانی ایرادشده در سازمان ملل برشمرد.

وی افزود: تلاش های ترامپ و هیلی باعث فشار بیشتر بر ایران شده است. با اظهارات ترامپ در مجمع عمومی که توافق هسته ای با ایران را مایه خجالت خواند کاملا موافقم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: اینکه ادعا می شود توافق هسته ای ایران از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای جلوگیری می کند، کاملا غلط است زیرا این توافق نیز مانند توافق با کره شمالی به دستیابی این کشور به سلاح هسته ای منجر خواهد شد. این توافق باید اصلاح یا لغو شود.

وی همچنین ادعا کرد: موشک های ایران تهدیدی برای تمام جهان است.

نتانیاهو با ادعای اینکه لغو تحریم ها علیه ایران، این کشور را به پلنگی زخمی تبدیل می کند، گفت: کسانی که ما را به نابودی تهدید می‌کنند خودشان را در معرض خطر قرار می‌دهند.