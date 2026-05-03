۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

سازمان اطلاعات سپاه: فضای تصمیم گیری برای آمریکا محدود شده است

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: ضرب‌الاجل ایران به پنتاگون، تغییر لحن چین و روسیه و نامه انفعالی ترامپ به کنگره نشان می‌دهد که او باید بین «عملیات غیرممکن یا توافق بد» انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ضرب‌الاجل ایران علیه محاصره به پنتاگون، تغییر لحن چین، روسیه و اروپا علیه واشنگتن، نامه انفعالی ترامپ به کنگره، پذیرش شروط مذاکراتی ایران، یک معنا بیشتر ندارد؛ ترامپ باید بین «عملیات غیرممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی ایران» انتخاب کند. فضای تصمیم گیری برای آمریکا محدود شده.

هادی رضایی

    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      2 1
      پاسخ
      نظامیان هشیار ورشید ما در آمادگی باشند که دشمن ما بسیار وحشی و فریبکار است . خیلی نزدیکیم به پیروزی بزرگ . مراقب درز اطلاعات محرمانه باشید بخصوص مواظب ترورهای وحشیانه دشمن. دلم روشن است که شاهد پیروزی را در آغوش میگیريم 🇮🇷

