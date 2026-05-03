سازمان اطلاعات سپاه: فضای تصمیم گیری برای آمریکا محدود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ضرب‌الاجل ایران علیه محاصره به پنتاگون، تغییر لحن چین، روسیه و اروپا علیه واشنگتن، نامه انفعالی ترامپ به کنگره، پذیرش شروط مذاکراتی ایران، یک معنا بیشتر ندارد؛ ترامپ باید بین «عملیات غیرممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی ایران» انتخاب کند. فضای تصمیم گیری برای آمریکا محدود شده.