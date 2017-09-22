ترامپ: رهبر کره شمالی دیوانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توئیتری جدید خود با «دیوانه» خواندن «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، وی را متهم به بی تفاوتی در برابر گرسنگی و کشتن مردم کشور خود متهم کرده است.

بر اساس این گزارش دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: «کیم جونگ اون» (رهبر) کره شمالی، به طور حتم دیوانه ای است که گرسنگی و کشته شدن مردم کشورش برای وی اهمیتی ندارد.

وی در ادامه تهدیدات خود علیه کره شمالی رهبر کره شمالی را تهدید کرد و نوشت: وی چنان مورد امتحان قرار خواهد گرفت که هیچگاه پیش از این (مورد محک) قرار نگرفته شده باشد.