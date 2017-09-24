سقف لرزان مدارس غیرمقاوم بر سر دانش آموزان/خطر تهدید می کند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، حبیب عیدزاده: با آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان میناب بسیاری از دانش آموزان این شهرستان قدم در مدارسی گذاشته اند که می بایست سالهای پیش تخریب و بازسازی می شدند و با استحکام بیشتری در اختیار آنها برای ادامه تحصیل قرار می گرفت تا از هرگونه خطر به دور باشند.

اما گویا قضیه مدارس تخریبی شهرستان میناب تمامی ندارد و مسئولان متولی برای پایان دادن به این موضوع منتظر حادثه تلخ و ناخوشایند هستند تا بعد برای آن چاره اندیشی شود و یا اینکه مسئولان هرگز مشاهده نکرده اند که دانش آموزان مینابی در مدارسی مشغول به تحصیل هستند که با وزش و ریزش کوچکترین باد و بارندگی سقف آنها بر روی سر دانش آموزان فرو خواهد ریخت.

سالهای گذشته هم برخی از این مدارس حادثه ساز شدند که در تخریب سقف آنها خوشبختانه آسیبی به هیج یک از دانش آموزان در مدرسه و کلاس وارد نشد و از بروز یک واقعه تلخ در مدارس تخریبی میناب جلوگیری شد تا که شاید متولی ساخت مدارس به خود آید وبرای مدارس تخریبی کاری را انجام دهند.

سازمان نوسازی مدارس مقصر اصلی هرگونه حادثه در مدارس میناب

سازمان نوسازی مدارس که نقش اصلی در ساخت و مقاوم سازی مدارس تخریبی را در کشور دارد، مهمترین مسئولیت را در رفع این مشکل دارد.

هر چند همه نامه نگاری ها و پیگیری های لازم از سوی آموزش و پرورش شهرستان میناب صورت گرفته و رئیس آموزش و پرورش شهرستان با جدیت پیگیر است که با امکانات محدود و موجود مشکل مدارس غیر مقاوم رفع شود اما باید از نقش محوری خیرین مدرسه ساز هم برای جلوگیری از حادثه استفاده شود.

با آغاز سال تحصیلی جدید دغدغه ها بار دیگر افزایش یافته است و باید دید در شهرستان میناب که بیش از ۱۳۰مدرسه تخریبی و نا ایمن دارد در فصل بارندگی مدارس چگونه در مقابل این سقف های لرزان مقاومت می کنند تا سال بدون حادثه رابرای دانش آموزان مینابی پشت سر بگذراند.

این در حالی است که پیگیری های نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس آموزش و پرورش شهرستان میناب در جذب خیران برای ساخت و مقاوم سازی مدارس تخریبی تاثیر گذار بوده وبرای مقاوم سازی وساخت مدارس اقداماتی صورت گرفته است.

بیش از ۱۵ مدرسه در سطح شهرستان مقاوم سازی و در حال ساخت است

غلامرضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته مدارس تخریبی مشکلاتی را برای دانش آموزان و معلمان ایجاد کرده بود، گفت: مدارس تخریبی به لحاظ روحی تاثیرات منفی بر روی افکار و سطح تحصیل دانش آموزان و حتی تدریس معلمان ایجاد کرد. امیدواریم طی سال جاری و سالهای آینده شاهد نوسازی و بازسازی مدارس تخریبی در شهرستان میناب باشیم.

رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان میناب بیان داشت: با توجه به حجم بالای مدارس تخریبی در میناب و نبود اعتبارات لازم و همچنین کوتاهی اداره نوسازی مدارس در مقاوم سازی مدارس تخریبی سبب شد تا مسئولان شهرستان و ائمه جمعه شهرستان میناب با پیگیری و رایزنی با خیرین برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی اقداماتی را در این راستا انجام دهند.

سالاری گفت: با پیگیری های صورت گرفته مقاوم سازی و نوسازی ۱۵ مدرسه تخریبی در سطح شهرستان میناب در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر هشت مدرسه در بخش توکهور وهشتبندی و شهر میناب و روستاها در حال نوسازی و هفت مدرسه دیگر مقاوم سازی آنها صورت گرفته است.

هراس خانواده ها از فرستادن دانش آموزان خود در مدرسه های تخریبی

غلامرضا سالاری گفت: همه تلاش خود و معاونان اداره آموزش و پرورش شهرستان را با همکاری مربیان و اولیاء به کار خواهیم گرفت تا سال بی خطری را پشت سر بگذرانیم و در کنار آن از همه ظرفیتهای موجود در شهرستان و استان برای ساخت و مقاوم سازی مدارس استفاده می کنیم.

مجوز خرید ۳۰کانکس آموزشی گرفته شده است

رئیس اداره آموزش و پرورش میناب بیان داشت: نوسازی و مقاوم سازی مدارس تخریبی به یکباره به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پذیر نیست و پیشنهاد خرید کانکس آموزشی برای مواجه نشدن با مشکل در تحصیل دانش آموزان در دستور کار قرار گرفت و با صدور مجوز خرید ۳۰ کانکس آموزشی و اختصاص ۶۰۰ میلیون اعتبار از سوی استاندار هرمزگان و سازمان نوسازی مدارس موافقت شد.

سالاری گفت: با تخصیص اعتبارات خرید کانکس های آموزشی این کار در چند مرحله صورت می گیرد که در هر مرحله 15 کانکس خریداری می شود و با توجه به نیاز شهرستان مدارسی که از ایمنی پائین تری برخوردارهستند به این کانکس ها مجهز می شوند.

حضورنماینده مردم تهران به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی برای بازدید از مدارس تخریبی

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب با اشاره به حضور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان میناب بیان داشت: این نماینده برای بررسی از وضعیت مدارس تخریبی در روز بازگشایی مدارس به میناب سفر کرد، که در بازدید از چند مدرسه تخریبی در شهرستان اعتقاد داشت، مدارس تخریبی میناب برای سال تحصیلی جدید غیر قابل استفاده است و باید هر چه زودتر فضای آموزشی جدید و مستحکم در میناب ایجاد شود.

سالاری گفت: با تهیه مستندات لازم از وضعیت مدارس تخریبی، تصاویر و نام مدارس در اختیار این نماینده در مجلس قرار داده شد تا پیگیری های بیشتر در مجلس صورت گیرد و رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش در جریان وضعیت مدارس میناب قرار بگیرند.

وضعیت مدارس در استان هرمزگان نگران کننده است و قبل از وقوع هرگونه حادثه باید برای آن چاره اندیشی کرد در غیر اینصورت تخریب مدرسه به دلیل زلزله و یا بارندگی در زمانیکه دانش آموز در کلاس درس حضور دارد می تواند خسارت غمبار و جبران ناپذیری را بوجود آورد. مسئولان آموزش و پرورش هرمزگان و حتی نماینده مردم شرق هرمزگان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند که باید در عمل به فکر رفع این مشکل بزرگ بود.