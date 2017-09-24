به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی، این مراسم در قالب هفتاد و هشتمین نشست زرین قلم و به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور سید حسن صفوی؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال تهران و شمیرانات، نظری؛ مدیر مسئول انتشارات نظری و نشر آوای علی (ع) و عضو هیئت مدیره ناشران دفاع مقدس کشور و حجت الاسلام محمد مهدی لطفی؛ نویسنده کتاب «سرزمین مجاهدت های خاموش» ومسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم رونمایی از سید مصطفی حسینی زی جود؛ نویسنده کتاب «پرستوها پرمی گیرند» و اشرف السادات سادات؛ نویسنده کتاب معبر و دبیر انجمن ادبیات داستانی شهرستان شهریار تجلیل و قدردانی می شود.

مراسم رونمایی از کتاب «سرزمین مجاهدت های خاموش» دوشنبه ۳ مهر ساعت ۱۷ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی به نشانی خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می شود.

حضور در این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.