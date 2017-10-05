اهمیت آزمایش های پیش از ازدواج/ ضرورت مشاوره ژنتیک

دکتر فروزنده محجوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم اجباری کردن بررسی های ژنتیک پیش از ازدواج، اظهارداشت: بیماری های ژنتیک بسیار متنوع هستند و بعضی از این بیماری ها مانند تالاسمی و بیماری عصبی عضلانی در ایران شایع هستند که با یک تست ساده علوم آمایشگاهی می توان دریافت کدام زوج ها در معرض خطر این بیماری‌ها هستند. بعد از این آزمایش ساده، فقط گروهی که به آنها مشکوک هستند می‌بایست تحت آزمایش ژنتیک قرار گیرند و لزومی به تجویز آزمایش ژنتیک برای همه افراد نیست.

وی افزود: در بعضی موارد مانند ناقلین ناشنوایی امکان غربالگری وجود ندارد. زوج هایی هستند که بدون آنکه خودشان ناشنوا باشند فرزندانشان دچار ناشنوایی می شود که با تست معمولی قابل تشخصیص نیست و بایستی از آزمایش ژنتیک استفاده کنند که هزینه آن در مقابل هزینه هایی که بعضا افراد قبل از ازدواج برای اینگونه آزمایش ها می‌دهند، بسیار ناچیز است.

مسئول شاخه‌ انسانی انجمن ژنتیک ایران تاکید کرد: ما موافقیم که افراد قبل از ازدواج در ابتدا مشاوره ژنتیک بشوند، اگر در معرض خطر بیماری های ژنتیک بودند تحت آزمایش قرار بگیرند و در نهایت اگر ناقل بیماری بودند به آنها اطلاعات داده شود که در صورت ازدواج ممکن است فرزندشان مبتلا به یک نوع بیماری باشد.

محجوبی ادامه داد: هدف از این آزمایش‌ها پیشگیری از تولد نوزاد معلول است که افراد با آزمایش قبل از ازدواج، از وضعیت خود مطلع می‌شوند که در صورت ناقل بودن، یا ازدواج نمی‌کنند و یا در صورت ازدواج کردن؛ می توان با آزمایشاتی در دوران بارداری فهمید که جنین آنها مبتلا به بیماری خاصی است یا خیر.

این متخصص ژنتیک پزشکی اظهار کرد: با آزمایشات دوران بارداری و تشخیص بیماری جنین؛ در صورتی که مورد تایید پزشکی قانونی باشد و خود زوج نیز رضایت داشته باشند می توانند جنین خود را سقط کنند.

وی در پایان افزود: غربالگری دوران بارداری در دو نوبت برای مادران باردار انجام می شود. درآزمایش‌های غربالگری فقط افراد مشکوک به بیماری شناسایی می شوند و در صورت تشخیص در هر کدام از این دو مرحله؛ مادر را به آزمایشگاه ژنتیک ارجاع می دهند تا به طور مستقیم روی جنین آزمایش انجام شوند و اقدامات لازم انجام شوند.