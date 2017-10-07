کاهش آمار وقوع جرایم دراستان کرمانشاه/جامعه محوری اولویت ناجا است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر امان‌الهی امروز شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که به مناسبت هفته ناجا در محل فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: توفیقات نیروی انتظامی حاصل برنامه ریزی منسجم، توان و قابلیت های فراوان ناجا، تعهد، دلسوزی و تلاش شبانه روزی است.

وی افزود: اگر امروز در جای جای کشور امنیت برقرار است، در حوزه های مختلف دستگاه های متعددی نقش دارند، اما بخش عمده ای مرهون مجاهدت ها و زحمات نیروهای انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید و یادآوری کرد: ضمن حفظ اقتدار و عمل به قانون، مهربانی با مردم و جامعه محوری در اولویت های کاری نیروی انتظامی بوده است.

وی از کاهش آمار جرایم در استان خبر داد و گفت: با وجود مرزی بودن استان و آسیب ها و معضلاتی همچون بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی، تنوع قومی و... برای چندمین سال متوالی شاهد کاهش وقوع جرایم هستیم.

امان الهی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با همراهی دستگاه ها و اقشار مختلف استان، روز به روز شاهد توفیقات بیشتر در اجرای ماموریت ها باشیم.