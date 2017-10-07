  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۳

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مراسم صبحگاه مشترک مطرح کرد:

کاهش آمار وقوع جرایم دراستان کرمانشاه/جامعه محوری اولویت ناجا است

کاهش آمار وقوع جرایم دراستان کرمانشاه/جامعه محوری اولویت ناجا است

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کاهش آمار وقوع جرایم، علی رغم وجود آسیب‌هایی چون بیکاری، اعتیاد و... در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر امان‌الهی امروز شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که به مناسبت هفته ناجا در محل فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه  برگزار شد، گفت: توفیقات نیروی انتظامی حاصل برنامه ریزی منسجم، توان و قابلیت های فراوان ناجا، تعهد، دلسوزی و تلاش شبانه روزی است.

وی افزود: اگر امروز در جای جای کشور امنیت برقرار است، در حوزه های مختلف دستگاه های متعددی نقش دارند، اما بخش عمده ای مرهون مجاهدت ها و زحمات نیروهای انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید و یادآوری کرد: ضمن حفظ اقتدار و عمل به قانون، مهربانی با مردم و جامعه محوری در اولویت های کاری نیروی انتظامی بوده است.

وی از کاهش آمار جرایم در استان خبر داد و گفت: با وجود مرزی بودن استان و آسیب ها و معضلاتی همچون بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی، تنوع قومی و... برای چندمین سال متوالی شاهد کاهش وقوع جرایم هستیم.

امان الهی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با همراهی دستگاه ها و اقشار مختلف استان، روز به روز شاهد توفیقات بیشتر در اجرای ماموریت ها باشیم.

کد مطلب 4106253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها