به گزارش خبرنگار مهر، سهوشنگ بازوند امروز شنبه در مراسم صبحگاه نیروهای مسلح به مناسبت هفته ناجا در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: ویژگی های نیروی انتظامی موجب ابهت و اقتدار نظام شده است.

وی افزود: در کشورهای دیگر تامین امنیت، اجرای قانون و عدالت اجتماعی جزو ارکان اصلی است اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، عمده این وظایف مهم بر عهده ناجا است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: گستردگی وظایف نیروی انتظامی در هیچ دستگاه اجرایی دیگری وجود ندارد.

وی افزود: نیروی انتظامی در سایه مردم داری و قانون مداری انجام وظیفه می کند، بنابراین صرفاً یک نیروی نظامی نیست بلکه یک نیروی مدنی و جامعه مدار است.

بازوند با بیان اینکه، نیروی انتظامی پل ارتباطی میان مردم، نظام و حکومت است، گفت: رشادت، جهاد و شهادت هنوز هم در کالبد ناجا جاری است و هر روز شاهد رشادت نیروی انتظامی برای صیانت و دفاع از نظام هستیم.

استاندار کرمانشاه بر جامعه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری در قالب اقدام و عمل گفت: ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در استان کرمانشاه برای این موضوع در پی سرمایه‌گذاری اتفاق خواهد افتاد.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: ضروری است که نیروی انتظامی، جریان سیال سرمایه گذاری را هموار کند چراکه توسعه و سرمایه گذاری در بستر امنیت به وجود می آید.

بازوند یادآور شد: امروز در دنیا تولید ثروت است که قدرت ایجاد می کند و امیدوارم بتوانیم در استان کرمانشاه و در سایه امنیت موجود شاهد تولید ثروت و در پی آن قدرت باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: اگر به دنبال اقتدار و قدرت هستیم، باید به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم، چراکه امروز تولید ثروت ایجاد قدرت می کند.