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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۸:۳۵

استاندار کرمانشاه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مطرح کرد:

نیروی انتظامی مسیر سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه را هموار کند

نیروی انتظامی مسیر سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه را هموار کند

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با بیان اینکه، سرمایه‌گذاری در سایه امنیت اتفاق می‌افتد، گفت: شایسته است، نیروی انتظامی مسیرجریان سیال سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه را با تامین امنیت هموار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهوشنگ بازوند امروز شنبه در مراسم صبحگاه نیروهای مسلح به مناسبت هفته ناجا در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: ویژگی های نیروی انتظامی موجب ابهت و اقتدار نظام شده است.

وی افزود: در کشورهای دیگر تامین امنیت، اجرای قانون و عدالت اجتماعی جزو ارکان اصلی است اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، عمده این وظایف مهم بر عهده ناجا است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: گستردگی وظایف نیروی انتظامی در هیچ دستگاه اجرایی دیگری وجود ندارد.

وی افزود: نیروی انتظامی در سایه مردم داری و قانون مداری انجام وظیفه می کند، بنابراین صرفاً یک نیروی نظامی نیست بلکه یک نیروی مدنی و جامعه مدار است.

بازوند با بیان اینکه، نیروی انتظامی پل ارتباطی میان مردم، نظام و حکومت است، گفت: رشادت، جهاد و شهادت هنوز هم در کالبد ناجا جاری است و هر روز شاهد رشادت نیروی انتظامی برای صیانت و دفاع از نظام هستیم.

استاندار کرمانشاه بر جامعه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری در قالب اقدام و عمل گفت: ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در استان کرمانشاه برای این موضوع در پی سرمایه‌گذاری اتفاق خواهد افتاد.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: ضروری است که نیروی انتظامی، جریان سیال سرمایه گذاری را هموار کند چراکه توسعه و سرمایه گذاری در بستر امنیت به وجود می آید.

بازوند یادآور شد: امروز در دنیا تولید ثروت است که قدرت ایجاد می کند و امیدوارم بتوانیم در استان کرمانشاه و در سایه امنیت موجود شاهد تولید ثروت و در پی آن قدرت باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: اگر به دنبال اقتدار و قدرت هستیم، باید به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم، چراکه امروز تولید ثروت ایجاد قدرت می کند.

کد مطلب 4106268

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