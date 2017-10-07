صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در استان کرمانشاه برگزار شد+عکس

به گزارش خبرنگار مهر، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت هفته ناجا امروز شنبه در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد.

سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، بازوند، استاندار کرمانشاه، امیر فرهاد آریانفر، ارشد نظامی ارتش در غرب کشور، سردار امان الهی، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه حضور داشتند.

دیگر اعضای شورای تامین استان کرمانشاه از سایر حاضران در این مراسم صبحگاه مشترک بودند.

در پایان این مراسم از خانواده شهدا جانبازان و آزادگان نیروی انتظامی و همچنین پرسنل برتر نیروی انتظامی استان تقدیر به عمل آمد.