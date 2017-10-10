شهرداری برای بهسازی پارک پردیسان به شورای شهر برنامه ارائه کند

زهرا صدراعظم نوری در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: از شهردار برای سومین اقدام درخور تحسین بعد از ممنوعیت صدور هولوگرام و مسئولیت پذیر کردن شهرداران مناطق در شوراهای معماری مناطق تشکر می کنم. این اقدام در خصوص پارک پردیسان با توافق نامه با سازمان محیط زیست ارزش ویژه این پارک را حفظ کردند.

او گفت: در گذشته شهرداری در دره فرحزاد اقداماتی انجام داده که پوشش های گیاهی آن آسیب دیده و ده ها گونه گیاهی منقرض شده امروز با این اقدام مثبت امید که این گونه های ارزشمند حفظ شود.

نوری گفت: طبق مصوبه شورا، شهرداری موظف است که از این پارک به عنوان میراث تهران حفاظت و از هر تغییر کاربری و مستحدثات جلوگیری کند. این پارک طبق طرح تفصیلی فضای سبز است و باید در حوزه گردشگری استفاده شود.

نوری عنوان کرد: تغییر شرایط اکولوژیک در این پارک نباید رخ دهد، لذا از نگاه غیر بومی و پیمانکاری جلوگیری و بر اساس طرح جامع پردیسان عمل شود. همچنین شهرداری برنامه ۴ ساله خود برای این بهسازی پارک را ارائه بدهد.