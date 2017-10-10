به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در نخستین سفر کاری و در راس هیاتی بلندپایه از مدیران و مسئولان کشوری، به منظور بررسی نحوه توزیع و استمرار کمک های هلال احمر ایران به بنگلادش می رود.

دیدار با مسئولان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و بنگلادش، بازدید از اردوگاه پناهجویان میانماری که در مرز بنگلادش پناه گرفته اند، گفتگو درباره بررسی نیازها و نحوه استمرار کمک رسانی ها، از جمله برنامه های سفر رئیس جمعیت هلال احمر و هیات همراه وی است.

همچنین در این سفر مسئولانی از وزارت خارجه، وزارت بهداشت و هلال احمر و دیگر دستگاه های مربوط، دکتر پیوندی را همراهی می کنند.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از جمله جمعیت های پیشرو در ارسال کمک برای آوارگان و پناهجویان میانماری بوده و تاکنون نیز دو محموله به وزن ۳۰ و ۴۰ تن به کشور بنگلادش ارسال کرده است.