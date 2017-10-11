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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

نهاوندیان:

عده ای می خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند

عده ای می خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر «برجام» روی آن، مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر برجام روی آن، مطلبی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

نهاوندیان در این مطلب آورده است: «عده ای در دنیا هستند که می خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آن ها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند.»

معاون اقتصادی در ادامه این مطلب تاکید کرده است: «آن ها بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می برند؛ برای همین هم ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به راحتی از دستش ندهیم.»

کد مطلب 4111013

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