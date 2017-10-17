علت مسمومیت دانشجویان دانشکده فنی امام علی (ع) بررسی می شود

ناصر شمس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مسمومیت ۷۵ نفر از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) یزد گفت: مسمومیت نبوده بلکه علائم خفیف گوارشی بوده و در بررسی هایی که توسط بیمارستان صورت گرفته اعلام شده، مشکل از غذای دانشکده نبوده است.

وی با بیان اینکه گروهی در حال بررسی موضوع هستند، ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی وجود نداشته و این موضوع برای هفته گذشته است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای درخصوص تبدیل آشپرخانه سنتی این دانشگاه به صنعتی افزود: با اینکه تبدیل آشپزخانه های سنتی به صنعتی و ارتقاء کیفیت آن بودجه زیادی نیاز دارد، در حال برنامه ریزی لازم برای تبدیل آشپزخانه های سنتی به صنعتی هستیم.

وی ادامه داد: ارتقاء کیفیت، خوابگاه‌ها، رستوران ها و آشپزخانه های دانشکده های فنی و حرفه ای در سراسر کشور در اولویت دانشگاه قرار دارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته حدود ۷۵ نفر از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) یزد دچار مسمویت شدند، اردیبشت ماه سال جاری نیز دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز دچار مسمومیت شدند برهمین اساس دانشگاه فنی و حرفه ای ارتقاء آشپزخانه های خود را در دستور کار قرار داده است.