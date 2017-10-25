کامبیز درمبخش هنرمند کاریکاتوریست درباره جدیدترین نمایشگاه خود با عنوان «سورپرایز» که ۵ آبان در گالری ویستا برپا می شود به خبرنگار مهر گفت: عنوان نمایشگاه را سورپرایز گذاشتم چون مخاطب در مواجهه با آثار دچار شگفتی می شود. درباره محتوای آثار نمی توانم صحبتی بکنم چرا که سورپرایز شدن بخشی از محتوای این نمایشگاه است اما تعداد آثارم در این نمایشگاه ۳۰ اثر است و در آن از ویدیوآرت تا چیدمان و مجسمه ارایه می شود.

وی ادامه داد: یک سری از کارهایی که در این نمایشگاه ارایه می دهم آثاری است که با اشیا درست کرده ام و ویژگی های جالب توجهی دارند. کاریکاتورهایی که در این نمایشگاه حضور دارند نیز به صورت خاصی ارایه می شوند و به شکل معمول نیست.

این هنرمند پیشکسوت که سال گذشته به عنوان پرکارترین هنرمند سال، ۶ نمایشگاه انفرادی در سال ۹۵ برگزار و نشان ویستا را از گالری ویستا دریافت کرد درباره برپایی نمایشگاهش در این گالری بیان کرد: این نمایشگاه ربطی به دریافت آن نشان از گالری ویستا ندارد. من تولید هنری زیادی در طول سال دارم و قاعدتا نمی توانم ۶ بار در سال در یک گالری نمایشگاه برپا کنم چون هر گالری به تعداد زیادی هنرمند تعهد دارد برای همین آثارم را در گالری های مختلف نمایش می دهم. نمایشگاه بعدی ام در دی ماه در گالری سیحون خواهد بود و یک نمایشگاه هم در اصفهان خواهم داشت.

درمبخش در ادامه درباره برپایی نمایشگاه توسط هنرمندان صاحب نام در شهرستان ها و کمک به رشد و پیشرفت هنر خارج از تهران بیان کرد: متاسفانه تمام مرکزیت هنر در تهران است و شهرستانی ها سرشان بی کلاه مانده است. در صورتی که آنها هم حق دارند در برخورد مداوم با هنر و آموزش هنر باشند. البته برپایی نمایشگاه توسط هنرمند در شهرستان ها کار مشکلی است و در تهران همه چیز و همه کس در دسترس هستند برای همین اگر قرار باشد هنرمندی نمایشگاهی در شهر دیگری برپا کند باید مسئولان و گالری دارها دنبال این کار باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روزهای پرکاری را از سر می گذراند و این روزها علاوه بر آماده سازی آثارش برای نمایشگاه ها، داور بی ینال کاریکاتور و جشنواره فجر نیز است، درباره کیفیت آثار کاریکاتور در سال های اخیر و هنرمندان جوان این عرصه گفت: پنجشنبه این هفته داوری نهایی بی ینال کاریکاتور خواهد بود و باید بگویم کیفیت آثار بسیار خوب است. تنها نکته اینجاست که کاریکاتوریست های ما که بسیار هم فعال هستند، جایی برای عرضه آثارشان ندارند. تنها چند روزنامه هستند که کاریکاتور چاپ می کنند و بسیاری آثار برای انتشار و دیده شدن راه به جایی نمی برند برای همین نمی توانند کاریکاتور را به عنوان شغل انتخاب کنند. خیلی ها به ارایه آثارشان به بی ینال های خارجی روی می آورند اما مگر چقدر می شود روی بردن جایزه ها حساب باز کرد.

درمبخش در پایان گفت: دنیا هنر ایران را با سینما و کاریکاتورش می شناسد و کاریکاتوریست های ما در دنیا اسم و رسم دارند، برای سینما خرج زیادی می شود ولی برای کاریکاتور هیچ هزینه ای نمی شود.

نمایشگاه «سورپرایز» ۵ تا ۱۵ آبان ماه در گالری ویستا برپا می شود.