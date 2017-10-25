دختری که با دیدن سر پدر دق کرد/ اوج مظلومیت اهل بیت(ع)

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از درون خرابه‌های شام، صدای کودکی به گوش می‌رسید. همه آن‌هایی که در میان اسرا بودند، خوب می‌دانستند که این صدای رقیه(س)، دختر کوچک امام حسین(ع) است.

او که برای پدرش بسیار بی‌تاب بود گویی که خواب پدرش را دیده بود. یزید دستور داد سر امام حسین(ع) را به دختر کوچک نشان دهند تا او را ساکت کنند، اما وقتی حضرت رقیه صحنه رویارویی با سر مبارک پدرش را دید اتفاق جانسوزتری افتاد.

یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پیام‌های اسرای کربلا با بیان اینکه ماه صفر ایام ورود اسرا به شام است، اظهار داشت: بعد از عاشورا، اسرای کربلا درنگی در کوفه داشتند و پس از ۱۵ روز با مشقت و سختی‌های راه به شام رسیدند.

انتشار پیام عاشورا توسط حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع)

معصومه ظهیری افزود: در تمام مسیر به دلیل ترس و خفقان بنی امیه، از پیام رسانی و احیای واقعه عاشورا و معرفی اسرا پیشگیری می‌شد اما حضرت امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) با خطبه خوانی و برخوردی که با ابن زیاد داشتند واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) را نشر دادند.

مدیریت بحران حضرت زینب(س) موجب شد آه و ناله و عجز از کاروانیان شنیده نشود

وی در ادامه بیان کرد: یزید در شام جشن فتح و پیروزی گرفت اما سخنرانی حضرت زینب(س) و بیانات محکم حضرت سجاد(ع) از واقعه کربلا پایه‌های حکومتی بنی امیه را نابود کرد.

مدیرکل خانواده و امور زنان استانداری قم اظهار داشت: در زمان حرکت کاروان اسرا، مدیریت بحران حضرت زینب(س) موجب شد آه و ناله و عجز از کاروانیان شنیده نشود و جان امام سجاد(ع) در امان بماند.

وی افزود: حضرت زینب(س) واقعه عاشورا را مقابله حق و باطل عنوان کردند و این موجب شد یزید از مشی و فرمان خود عدول کند.

حضور ۸۴ زن و کودک در کاروان اسرای کربلا

ظهیری در ادامه با بیان این که کاروان اسرای کربلا مشقت بسیار زیادی در مسیر حرکت متحمل شدند، اظهار داشت: در میان کاروانیان اسرا ۸۴ زن و کودک حضور داشتند همچون امام محمد باقر(ع) که پنج ساله بودند و به گفته نویسندگان دو دختر خردسال امام حسین(ع) که یکی از آن‌ها در یکی از گذرگاه‌ها از شتر بدون پوشش بر زمین افتاد و به شهادت رسید و دیگری فاطمه صغرا، حضرت رقیه(س) که چهار ساله بود.

در ماجرای حضرت علی اصغر در عاشورا نیز مظلومیت اهل بیت(ع) بر همگان ثابت شده است

وی در این زمینه ادامه داد: قصه حضرت رقیه، نازدانه خردسال امام حسین(ع) در خرابه‌های شام را در روضه‌ها بسیار شنیده‌ایم. آنچه در تاریخ ذکر شده گویا حضرت رقیه در مسیر راه بسیار بی‌تابی پدرشان را داشتند و دلشان می‌خواست به مدینه بروند.

استاد حوزه علمیه خواهران اضافه کرد: یزید درحال مستی گفت سر پدرش را نزد کودک ببرید تا آرام شود؛ حضرت رقیه(س) در خرابه‌های شام با دیدن سر مبارک امام حسین(ع) دق کردند و به شهادت رسیدند که این اوج مظلومیت اهل بیت(ع) را به همگان نشان می‌دهد.

وی افزود: البته شقاوت دشمن قبلاً نیز ثابت شده بود؛ در ماجرای طفل ۶ ماهه حضرت علی اصغر در عاشورا نیز این موضوع برای همگان مشخص شده است.