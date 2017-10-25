به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، از جمع ۸۹ اثر مستند دینی آیینی ارایه شده به دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت»، ۶۷ فیلم مستند کوتاه (تا ۴۵ دقیقه) و ۲۲ فیلم مستند بلند (بالای ۴۵ دقیقه) هستند.
برخی از این فیلمهای مستند عبارتند از راه دل (مهدی زمانپور کیاسری)، نشان (الهام اسدی)، قبله (بابک بهداد)، ادیان توحیدی (غلامرضا خسروی)، بیت عتیق (محمد امامی)، خرامان (آرش اسحاقی)، خاطرهنگاریهای یک زائر (امیرپژمان حبیبیان)، مافه (سیدحمید میرحسینی)، امامباره (محمدمهدی خالقی)، شبیه مضحک (علیمحمد ناصربافقی)، برادری (جواد یغموری)، هزار و یک قدم (حسین نشاطی)، گداختگی (علی شریفی)، مسیر عشق (حمیدرضا مرعشی)، از حرم تا حرم (شمیل شیرعلیزاده)، نامدار (مجید سلیمی)، شمعهای روشن (جابر مطهریزاده)، شیدای کور یار (احمد رنجی)، برای گل سرخ (مصیب اسدی)، شیر فضه (محمدعلی هاشمپور)، صحنه آخر (محمد قاسمپور)، از دیده تا دل (فاطمه پارسا)، پیر غلام (محمد حیدری خلیلی)، عطر عاشقی (علی شفیعی)، رهروان فتح (مهدی محمودی)، در مسیر پاکیها (محمد براتی)، زندگی در روز هشتم (حسین نظری)، روز چهلم (مهدی بکایی)، میراث عشق (رضا عطار)، یک روز ویژه (مجیدرضا دهقانی تفتی)، برادر (محمدمهدی بهرامینژاد)، تعزیه عصر عاشورا (امیرحسین شمخانی) و...
نمایش هر یک از فیلمهای یادشده در جشنواره سینماحقیقت، منوط به آرای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی جشنواره است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.
