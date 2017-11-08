بیست فیلم مستند با موضوع اربعین به «سینماحقیقت» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست فیلم مستند با موضوع اربعین سیدالشهداء(ع) به دبیرخانه یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» ارائه شده است.
اسامی این فیلمها که اکثر آنها پیاده روی اربعین را به تصویر کشیدهاند، عبارتند از راه دل (مهدی زمانپور کیاسری)، روز چهلم (مهدی بکایی)، سلام (امید آقایی جلیانی)، خاطرهنگاریهای یک زائر (امیرپژمان حبیبیان)، آخرین سفینه (مجید فرجی)، هزار و یک قدم (حسین نشاطی)، میزبان (مسعود دهنوی)، مسیر عشق (حمیدرضا مرعشی)، از حرم تا حرم (شمیل شیرعلیزاده)، نامدار (مجید سلیمی)، شیدای کوی یار (احمد رنجی)، مغناطیسم (آرش بختیار)، سرآشپز (بلال الفت)، برقرار (مهدی ابراهیمخانی)، عطر عاشقی (علی شفیعی)، رهروان فتح (مهدی محمودی)، در مسیر پاکیها (محمد براتی)، سفر لیلا (احمد احمدپور)، رفتن (مهدی امامی) و دلسپاران (حسن پاشاقلیپور).
نمایش هر یک از فیلمهای یاد شده در جشنواره «سینماحقیقت» منوط به آرای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی و جایزه شهید آوینی جشنواره است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران « «سینماحقیقت»» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.
