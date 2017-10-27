به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه پس از توصیه نمازگزاران به تقوای الهی در سخنانی به موضوع گناهان کبیره اشاره کرد و دروغ را یکی از بزرگترین گناهان کبیره دانست.

وی در این زمینه به مواردی که دروغ از نظر شرع جایز است به برای اصلاح ذات البین و دفع شر و برای جلوگیری از تسلط دشمن اشاره کرد و بیان داشت: توریه نیز از جمله آن است که در لفظ سخن را چنان بگوییم که دروغ نباشد.

امام جمعه عسلویه درخطبه دوم به برخی از نشانه‌ها و علائم حتمی ظهور اشاره کرد و ادامه داد: خروج سفیانی، خروج سیدخراسانی و سیدحسنی از قزوین و نیز صیحه آسمانی و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه مبارک رمضان از علائم و نشانه‌های ظهور هستند.

قدرت ایران فراتر از منطقه است

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان ارتش افزود: رهبر انقلاب فرمودند ای جوانان عزیز آن روز دعوای استکبار با ما این است که چرا قدرت شما منطقه را فرا گرفته است به آنها می‌گوییم امروز قدرت ایران فراتر از منطقه نفوذ کرده و این اقتدارجنهوری اسلامی است.

هاشمی‌نژاد خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و معامله نیست. به فرموده رهبری، جوانان قدر خود، قدر کشور، قدر امنیت و نظام جمهوری اسلامی را بدانید، جمهوری اسلامی عزت، سربلندی و آرامش برای کشور به وجود آورده است و باید قدر این امنیت بی‌بدیل را بدانیم.

انتقاد از افزایش کرایه زائران اربعین

وی به موضوع زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: این روزها عده کثیری از مردم کشورمان خود را برای زیارت اربعین آماده می‌کنند. باید تشویق کرد وکمک کرد و مقدمات سفر برای این عزیزان فراهم کرد.

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: متاسفانه درخبرها آمده که کرایه‌ها بالا رفته و دو برابر شده است. نباید این اتفاق بیفتد، باید دولت‌مردان به فکر باشند و این مشکل را حل کنند. از همه کسانی که شرایط را برای کاروان زائران شهرستان فراهم می کنند از جمله سپاه و فرمانداری که دراین راه تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم.

وی گفت: عزیرانی که به زیارت مشرف می‌شوند آداب زیارت را رعایت کنند و برای نزدیکی به ضریح و دست کشیدن به آن دیگران را اذیت نکنند و زیارت خود را در آرامش انجام دهند و نیز در زیارت به یاد شهدا باشند و به نیابت از آنها زیارت کنند. این عزیزان جان خود را دادند که این راه باز شود.

راه شهید فهمیده ادامه دارد

هاشمی نژاد با گرامیداشت ۸ آبان سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی اظهار داشت: شجاعت شهامت و عشق به شهادت در مکتب شهید فهمیده موج می‌زند.

وی با اشاره به اینکه راه شهید فهمیده ادامه دارد، بیان کرد: درس شهید فهمیده درس ایثار، عشق به وطن و ایمان و جهاد و شهادت بود. سپاه برنامه‌ای برای بسیج دانش آموزی و گرامیداشت این روز داشته باشند.

امام جمعه عسلویه سالروز شهادت شهید قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز و اولین شهید محراب که توسط منافقین کور دل به شهادت رسید را گرامی داشت و به روح این شهید ادای احترام کرد.