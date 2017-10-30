نباید با فضای مجازی برخورد امنیتی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب، در اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات‌ و ارتباطات اظهار کرد: در افق ۲۰ سال؛ نظام باید در بحث فناوری اطلاعات رتبه دوم منطقه را داشته باشد. آیا این دستیابی یافتنی است یا خیر؟

وی افزود: رشد اقتصادی باید از بهره وری کل به دست بیاید. در این سه دوره که تاکید می شد سه درصد باید به دست آید در عمل تخصیص نیافت‌. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است؛ سالی هشت دهم درصد نرخ اشتغال، افزایش و بیکاری کاهش یابد. در حال حاضر این نرخ ۱۲ درصد است در پایان برنامه ششم توسعه ۴ درصد باید کاهش یابد.

کاتب بیان کرد: وزارت فناوری اطلاعات؛ در سال ۹۵ تعداد ۱۰۰ هزار شغل را ایجاد کرد اما انتظار ما بیشتر است. اهداف برنامه ششم توسعه که مجلس مصوب کرده است باید دولت عملی کند. در این بخش مجلس پیشگام تر بوده است.

وی گفت: در برنامه ششم‌توسعه در کل قوانین به هیچ وجه اجازه توسعه دولت و اجازه تاسیس شرکت دولتی نمی دهیم‌. تنها مورد که مجوز داده شده است شرکت انتقال ارتباط بین المللی است. تا با ایجاد این شرکت با بازارهای فناوری ارتباط بگیرند. باید بهره وری را افزایش دهیم تا اقتصاد کشور افزایش یابد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی‌ گفت: وقتی در آموزش و پرورش موضوع فضای مجازی را مطرح می کنیم با جبهه گیری مسئولین به دلیل معضل هایی که در درون خود دارد مواجه می شویم. باید فرهنگ سازی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز با فضای مجازی، امنیتی برخورد می شود و هنگامی که حیثیت یک مسئول در خطر است به دنبال محدودیت فضای مجازی هستند.

کاتب بیان کرد: در حال حاضر مشکل ما در حوزه آموزش و پرورش این است که یادگیری یک طرفه است. اگر فضای مجازی و فناوری نوین به کمک آموزش و پرورش بیایند معلم دیگر متکلم وحده نیست.

وی خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان کرد: اگر می‌خواهید یادگیری مشترک شود و توسعه یابد و دانش آموزان و نوجوانان از معضل اخلاقی فضای مجازی رنج نبرند، باید دانش آموز و دانشجو از فناوری اطلاعات بهره وری کند و بداند می‌تواند تولید ثروت کند.

کاتب گفت: باید موضوع بهره وری IT کشور را از دانش آموزان آغاز کنیم. علم را دوسویه کنیم و دانش آموزان امروزی می توانند از اطلاعات جهانی استفاده و به ما پاسخ های خوبی بدهند.

دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی‌ بیان کرد: اگر این رویکرد را داشته باشیم، عقب ماندگی در اجرای فناوری اطلاعات را نخواهیم داشت.

