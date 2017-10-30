به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اربعین حسینی شهروندان تهرانی که نتوانستند در پیاده‌روی نجف تا کربلا شرکت کنند با حضور در میدان امام حسین (ع) مراسم پیاده روی به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را با عنوان «جاماندگان» برگزار می کنند.

این برنامه برای پنجمین سال در روز ۱۸ آبان ماه مصادف با اربعین حسینی در ایران برگزار می‌شود و بر اساس روایتی که مبنی بر آن ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) با ثواب زیارت امام حسین (ع) برابر است، جاماندگان ساعت ۷ صبح از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حرکت می‌کنند و پس از طی کردن مسیر ۱۷ کیلومتری، حدود ساعت ۱۱صبح به مقصد می‌رسند.

هیئات مذهبی، سازمان‌ها و گروه‌های مردمی با برپایی موکب‌هایی در مسیر پیاده‌روی، پذیرای شهروندان هستند. همچنین با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، عزاداری و مداحی در مسیر پیاده‌روی برقرار است.