تاثیر تهدیدهای ترامپ بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو

محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت غرامت شرکت پژو به ایران بابت قطع همکاری یکطرفه در دوران تحریم خبر داد و گفت: بخشی از غرامت پژو به ایران در قالب ارسال قطعات و بخشی دیگر به صورت آموزش کارکنان هزینه شده است و همین غرامت ها در قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی با اروپایی ها هم دیده شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود هشت بند بابت اخذ غرامت از شرکت پژو در قرارداد جدید گنجانده شده بود؛ به این معنا که پرداخت این غرامت بخشی از قرارداد جدیدی بود که این خودروساز فرانسوی، در دوره جدید همکاری با ایران منعقد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدیدهای ترامپ به تحریم مجدد ایران، خارجی ها را از ادامه همکاری با ایران منصرف یا سست نکرده است، تصریح کرد: اصلا از حالا نمی خواهیم این تصور را داشته باشیم که خارجی ها از ادامه همکاری با ایران سر باز می زنند؛ به خصوص اینکه یک قرارداد برد-برد منعقد شده و ظن من بر این است که خدشه ای به این قراردادها وارد نشود.

به گفته صالحی نیا، حتما به تداوم این قراردادها خوشبین هستم که در صورت ادامه یافتن سختگیری های آمریکا، باز هم قرارداد ادامه می یابد.

وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچگونه آثاری که حتی شواهد جزئی مبنی بر تردید آنها در ادامه همکاری را نشان دهد، مشاهده نمی شود. به هر حال این تهدیدها ظرف چندهفته گذشته مطرح شده است؛ ولی عزم خودروسازان خارجی برای تداوم تمکاری با ایران جدی است و البته در قراردادهای جدیدی که منعقد شده، همه شرایط پیش بینی شده است و حتی بحث غرامت هم دیده شده؛ البته هیچ آثار و نشانه ای مبنی بر اینکه آنها نخواهند با ایران همکاری کنند، دیده نمی شود.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: همه ترم های قراردادی، موضوع غرامت و انصراف را لحاظ می کنند؛ یعنی اگر طرفین به هر دلیلی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، باید غرامت طرف مقابل را بدهند.