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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

سازمان هواپیمایی اعلام کرد:

بازدید نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه نجف

بازدید نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه نجف

تیمی از بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری، در فرودگاه نجف مستقر و از بخش های مختف این فرودگاه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمدسعید شرفی، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و علی اصغر باریکانی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی به همراه چند تن از بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تسهیل در چگونگی اعزام و پذیرش زائران ایرانی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، با حضور در فرودگاه نجف با مدیران این فرودگاه دیدار و گفت و گو کردند.

براساس این گزارش، تیم مذکور پس از بررسی موضوعات عملیاتی، تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای خدمت رسانی به زوار اربعین، از بخش های مختلف ترمینال، گیت های گذرنامه، بخش مدیریت بار، مرکز مدیریت عملیات فرودگاه، خدمات فرودگاهی  و ارائه خدمات به پروازها در بخش ایرساید فرودگاه نجف بازدید به عمل آمد.

همچنین جلسه ای در ساختمان مدیریت فرودگاه نجف با حضور مدیران عملیات فرودگاه و روسای ایستگاه های شرکت های هواپیمایی ایرانی، بررسی موضوعات عملیاتی و راهکارهای ارائه خدمات مناسب تر به زائران اربعین در حضور تیم اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری، آخرین هماهنگی ها در این خصوص صورت گرفته است.

کد مطلب 4138376

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