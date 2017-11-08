بازدید نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری از فرودگاه نجف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمدسعید شرفی، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و علی اصغر باریکانی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی به همراه چند تن از بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری جهت تسهیل در چگونگی اعزام و پذیرش زائران ایرانی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، با حضور در فرودگاه نجف با مدیران این فرودگاه دیدار و گفت و گو کردند.

براساس این گزارش، تیم مذکور پس از بررسی موضوعات عملیاتی، تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای خدمت رسانی به زوار اربعین، از بخش های مختلف ترمینال، گیت های گذرنامه، بخش مدیریت بار، مرکز مدیریت عملیات فرودگاه، خدمات فرودگاهی و ارائه خدمات به پروازها در بخش ایرساید فرودگاه نجف بازدید به عمل آمد.

همچنین جلسه ای در ساختمان مدیریت فرودگاه نجف با حضور مدیران عملیات فرودگاه و روسای ایستگاه های شرکت های هواپیمایی ایرانی، بررسی موضوعات عملیاتی و راهکارهای ارائه خدمات مناسب تر به زائران اربعین در حضور تیم اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری، آخرین هماهنگی ها در این خصوص صورت گرفته است.