فرماندهان جدید نیروی دریایی ارتش معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش و سایر فرماندهان و مسئولان عالی رتبه لشکری و کشوری در ستاد نداجا، فرماندهان جدید نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز (چهارشنبه) معرفی شدند.
در این مراسم امیر دریادار حسین خانزادی به عنوان فرمانده نیروی دریایی، امیر دریادار تورج حسنی مقدم به عنوان جانشین نیروی دریایی و امیر دریادار حمزه علی کاویانی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی معرفی شدند.
همچنین در این مراسم از امیران سیاری، بیغم و جعفری تهرانی به دلیل زحمات و فعالیتهایشان در دوره تصدی مسئولیت فرماندهی، جانشینی و معاونت هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش تقدیر به عمل آمد.
حضرت آیت الله خامنهای فرمانده معظم کل قوا روز یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶ در احکام جداگانهای امیرسرتیپ محمدحسین دادرس را به جانشینی فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری را به معاونت هماهنگکننده ارتش و امیر دریادار حسین خانزادی را به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
