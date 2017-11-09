به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی کرباسیان گفت: طی ماههای اخیر، توافقنامه هایی را با کره جنوبی، دانمارک و اتریش امضاء کرده و در حال توافق با کشورهای دیگری همچون آلمان هستیم.

معاون وزیر صنعت افزود: ایران به دنبال همکاری با تولیدکنندگان و معدنکاران خارجی است و نهایت تلاش خود را برای یافتن بهترین سرمایه‌گذاران خواهد داشت، به خصوص اینکه معادن و کارخانه های ایران، فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی فراهم آورده است.

وی تاکید کرد: ایران در صدد جذب۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه ایران، قصد داریم ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را از ۴۵۰ هزار تن به سالانه ۱.۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ برسانیم که برای رسیدن به این هدف، نیازمند تامین منابع بوکسیت از خارج هستیم.

کرباسیان گفت: ایران درحال مذاکره با تولیدکنندگان بوکسیت در استرالیا و برزیل است و تا دو ماه آینده با شریک گینه ای خود SBDTدر مناقصه بین المللی بوکسیت شرکت می کند؛ این در حالی است که ایمیدرو، به عنوان بزرگترین سرمایه گذار SBDT سهم ۵۱ درصدی دارد. توسعه معدن از زمان تمدید توافقنامه ۲۵ ساله در سال ۲۰۱۵ سرعت یافته است. همچنین در حال مذاکره با شرکت های استرالیایی، برزیلی و دیگر شرکت های گینه ای و دومینیکن هستیم.

وی یادآور شد: ایران به دنبال افزایش تولید سالانه کاتد مس به ۸۰۰هزار تن تا سال ۲۰۲۵ است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: امیدواریم امریکا در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ، مشکلاتی را برای هدف سرمایه گذاری ایران ایجاد نکند.

کرباسیان گفت: پس از توافق ایران و سازمان ملل، فرصت خوبی برای همکاری سایر کشورها با ایران به وجود آمد و بر خلاف نظر ترامپ که تمایلی به این توافق ندارد، ما به توافق مذکور احترام می گذاریم.