آثار پذیرفته شده در بازخوانی تئاتر معلولین استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات و رسانه چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر، فرهاد فیاض بخش دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر با اشاره به پایان یافتن مرحله بازخوانی متون این دوره از جشنواره، اظهار کرد: در این مرحله ۲۶ اثر در سه بخش صحنه‌ای، کودک و نوجوان و خیابانی مورد پذیرش هیأت‌داوران متشکل از محمد مظفری، اشرف سلطانی نیا و غلامرضا احمدی قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش صحنه‌ای نمایش «باد غول» به نویسندگی مهدی بلوچ و کارگردان بهادر رستگار از دیلم، نمایش «گلزخم» به نویسندگی صادق فاضلی و کارگردانی الهام دریا پور از دیلم، نمایش «ترامادول» به نویسندگی و کارگردانی مهدی محمدی از دیلم، نمایش «نقاشی ناتمام» به نویسندگی ماریا اشگری و کارگردانی علیرضا سلیمانی از بوشهر، نمایش «زندگی و هنر» به نویسندگی و کارگردانی بهروز اسماعیلی از شبانکاره، نمایش «پرواز فاخته» به نویسندگی رضا داوودی و کارگردان جعفر کازرونی از آبپخش، نمایش «دنیای بیگانه من» به نویسندگی مازیار انصاری و کارگردانی جواد فروزش از آبپخش، نمایش «کمدی ارتفاعات» به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی عبدالرسول محمودی از دیر، نمایش «بلوط سرخ» به نویسندگی و کارگردانی حمید حیدری از بوشهر، نمایش «چیزی شبیه زندگی» به نویسندگی حسین پناهی و کارگردانی اسماعیل شهرستانی از بوشهر، نمایش «کمدی پارازیت» به نویسندگی و کارگردانی حسن سالارمنش از بوشهر، نمایش «کمدی کفتار فقط املت میخوره» به نویسندگی حسن سالار منش و کارگردانی حدیث سیرجانیان از بوشهر، نمایش «زندگی مشروط» به نویسندگی و کارگردانی فریدون فریدونی از بوشهر، نمایش «امید مادر» به نویسندگی و کارگردانی آسیه نعمتی از بوشهر، نمایش «جزیره کوکا کولا» به نویسندگی و کارگردانی حمید فلاحی از بوشهر، نمایش «بعدازظهر آخر پاییز» به احسان احمدزاده و کارگردانی طیبه بهزاد از بوشهر، نمایش «فریاد بی‌صدا» به نویسندگی و کارگردانی مسعود مظلومی وند از بوشهر به مرحله بازبینی آثار راه یافته‌اند.

دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر گفت: در بخش کودک و نوجوان نمایش «سالاد فصل» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا محمدی نژاد از گناوه، نمایش «مزرعه‌ای زیبا» به نویسنده و کارگردانی عبدالرضا محمدی نژاد از گناوه، نمایش «شاپرک» به نویسندگی خداداد رضایی و کارگردانی علی ابراهیم‌زاده از سعدآباد، نمایش «مکعب صورتی» به نویسندگی حسن صابری و کارگردانی عاطفه عبادی پور از برازجان، نمایش «واپسین» به نویسندگی امیر حسین پور و کارگردانی مژگان شمسی فر از برازجان در مرحله بازبینی حضور دارند.

فیاض بخش بیان کرد: نمایش «زیر پوست عشق» به نویسندگی و کارگردانی بهمن تقی پور از عسلویه، نمایش «مبارک» به نویسندگی جواد طاهری و کارگردانی حمیده نصاری از بوشهر، نمایش «دمام» به نویسندگی و کارگردانی مسعود مظلومی وند از بوشهر، نمایش «همین حوالی» به نویسندگی و کارگردانی احسان احمدزاده از بوشهر در مرحله بازخوانی آثار پذیرفته شده‌اند.

وی یادآور شد: بازبینی آثار دی‌ماه انجام می‌شود.