غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شخصا به بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد ایران، اعتقادی ندارم، گفت: دیوار تحریم‌ها دیگر شکسته شده است و اکنون موضع‌گیری کشورهای اروپایی نیز، این را به خوبی اثبات می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که برگشت تحریم دیگر عملیاتی نیست؛ به خصوص اینکه حتی اگر تحریم هم برگردد، اوضاع دیگر به روال قبل نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش‌خصوصی اکنون، راهکار خود را برای دور زدن تحریم آموخته و اکنون نیز همه ارتباطاتی که لازم بوده را به دست آورده است؛ بنابراین بخش‌خصوصی در شرایط سخت نیز، توانسته است کار خود را جلو برد؛ به این معنا که حتی در زمان تحریم‌های سخت دوره گذشته نیز، محدودیت‌های جدی نتوانست بخش‌خصوصی را در اقتصاد خارجی و تعامل با دنیا تعطیل کند؛ اگرچه کمی هزینه را بالا برد؛ در غیر این صورت این بخش به کار خود ادامه داد و حتی تجارت خارجی و صادرات با رشد خوبی همراه بود.

وی با اشاره به شرایط فعلی ایران در حوزه بین‌الملل به خصوص همزمان با تهدیدات ترامپ علیه ایران و حمایت اروپایی‌ها گفت: در مورد صحبت‌های اخیر ترامپ، اگرچه همه تصور می‌کردند که این رئیس جمهور می‌تواند دنیا را تغییر دهد، اما تنها کسی که از وی، پشتیبانی کرد، رژیم صهیونیستی بود؛ در حالیکه تمام کشورهای طرف معامله ایران به خصوص اروپایی‌ها و حتی کشورهای آسیایی، موضع مثبتی نسبت به آن نداشتند و همگی به دنبال کار کردن با ایران بودند و برخی‌ها اذعان کردند که با همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد و حتی بیشتر از گذشته، کار را پیش خواهند برد.

شافعی معتقد است که صحبت‌های ترامپ، خیلی طرفدار و پشتیبانی ندارد و به همین دلیل، ایران باید با قوت و قدرت ارتباطات خود را ادامه دهد؛ همانطور که شاهد این هستیم که روز به روز نیز، گشایش‌ها برای ارتباطات خارجی بیشتر می‌شود و تصور من بر این است که آینده بدی در ارتباطات با تجارت خارجی و کشورهای خارجی نخواهیم داشت؛ ولی باید تلاش کنیم که به هر شیوه‌ای که هست، موضع قدرت داخلی را در این ارتباط بالا بریم و بخش تولید خود را تقویت نماییم؛ به این معنا که نوسازی بخش تولید را به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در نظر گرفت؛ به خصوص اینکه شاخه‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در حقیقت می‌توانند وضع ایران را نسبت به گذشته متفاوت کنند؛ پس راهی نداریم که با قدرت و قوت پیش برویم و امیدوار باشیم که راه برای ما گشوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که حساب خود را از آمریکا جدا کنند، گفت: به هر صورت منطق درستی در رفتار و گفتار امریکا وجود ندارد و به نظر من امریکا و اقتصاد امریکا نیز از این موضوع صدمه خواهد دید و آنها بیش از ما زیان خواهند کرد؛ چراکه تمامی کشورهای اروپایی بر اساس یک منطق درست حرف خود را مطرح می‌کنند و این نشان دهنده آن است که منطق و اصولی بر حرف های رئیس جمهور آمریکا حاکم نیست و منافع کشورهای اروپایی و آسیایی در این است که از نظر اقتصادی، ارتباطات خود را با کشور قدرتمندی مثل ایران افزایش دهند.