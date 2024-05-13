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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

سرهنگ شیرانی خبر داد؛

مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید

مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید

رییس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا از مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید خبر داد.

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت شروع بارندگی شدید و احتمال سقوط سنگ و کاهش ایمنی تردد از ساعت ۱۳:۳۰ امروز تا اطلاع ثانوی مسدود می‌شود.

وی افزود: مسیرهای جایگزین در این مدت جاده هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت خواهد بود.

کد مطلب 6105116

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