مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت شروع بارندگی شدید و احتمال سقوط سنگ و کاهش ایمنی تردد از ساعت ۱۳:۳۰ امروز تا اطلاع ثانوی مسدود می‌شود.



وی افزود: مسیرهای جایگزین در این مدت جاده هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت خواهد بود.