سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت شروع بارندگی شدید و احتمال سقوط سنگ و کاهش ایمنی تردد از ساعت ۱۳:۳۰ امروز تا اطلاع ثانوی مسدود میشود.
وی افزود: مسیرهای جایگزین در این مدت جاده هراز و فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت خواهد بود.
سرهنگ شیرانی خبر داد؛
مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید
رییس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا از مسدود شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل بارندگی شدید خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت شروع بارندگی شدید و احتمال سقوط سنگ و کاهش ایمنی تردد از ساعت ۱۳:۳۰ امروز تا اطلاع ثانوی مسدود میشود.
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