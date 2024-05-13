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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲

قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ اردیبهشت؛ سکه وارد کانال ۴۰ میلیون شد

قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ اردیبهشت؛ سکه وارد کانال ۴۰ میلیون شد

قیمت هر سکه طرح جدید امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در بازار طلای تهران با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز در کانال ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به روز گذشته با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه امروز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت ربع سکه نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون تومان رسید.

قیمت سکه گرمی بدون تغییر نسبت به دیروز، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران در مقایسه با روز گذشته با ۲۳ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۳۵۶ هزار تومان معامله شد.

امروز بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲ هزار و ۳۵۰ دلار است.

کد مطلب 6104964
زهره آقاجانی

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