زنده کردن ادبیات داستانی ایران با اجرای یک تئاتر

فرهاد امینی نمایشنامه نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: نمایشنامه «آبجی» اثر جدیدم است که از روز پنجشنبه این هفته اجرایش را در مجموعه تئاتر شهر آغاز می کند.

وی افزود: در این نمایشنامه، سعی کرده ام داستان سرایی را به شیوه ای ایرانی پی گرفته و داستان را با بهره گیری از عناصر بومی تعریف کنم. همزمانی تقریبی داستان نویسی نوین و نمایشنامه نویسی در ایران، ما را به سمت تعامل هرچه بیشتر بین این دو حوزه هدایت می کند. به نظرم این تعامل باعث می شود این دو حوزه به بالندگی یکدیگر کمک کنند.

این نمایشنامه نویس در ادامه درباره طرح داستانی «آبجی» گفت: این نمایشنامه با اقتباس از یکی از داستان های صادق هدایت نوشته شد و هرچند این اقتباس، به شیوه تفسیر و به نوعی برداشت آزادگونه انجام شد، اما همچنان وامدار داستانی است که هدایت نوشته و همان طور که اشاره کردم، در ساختار نمایشنامه هم، شیوه های داستان سرایی و تکنیک های مورد نیاز ادبیات داستانی رعایت شده است.

امینی گفت: ادبیات داستانی کشورمان متاسفانه میراثی است که کمرنگ شده و در حال فراموشی است. این فراموشی تا حدودی در فضای تئاتر کشورمان نیز دیده می شود. به همین دلیل نوشتن این نمایشنامه و اجرایش توسط گروه اجرایی، مجالی به دست داد که هم از نظر نگارش و در چارچوب نمایشنامه نویسی؛ و همچنین از نظر اجرا و ارتباط با تماشاگر، دین خود را به ادبیات داستانی ایران و نویسنده هایش ادا کنیم. به این ترتیب گفتیم اگر نویسنده داستان اولیه زنده بود و قرار بود تعدادی بلیط میهمان به او بدهیم، چه کسانی را دعوت می کرد؟ پاسخ مان به این سوال فرضی این بود که احتمالا از نویسندگان و اهالی ادبیات داستانی ایران دعوت می کرد! به همین دلیل تصمیم گرفته ایم هر شب نویسندگانی را برای تماشای این کار دعوت کنیم و در پایان نیز، هر شب اجرا را به یکی از نویسندگان در قید حیات یا فقید ادبیات داستانی کشور تقدیم کنیم.

وی در پایان گفت: هر شبِ اجرا، به نام یکی از داستان نویسان ایرانی خواهد بود و طبق برنامه ریزی ها سعی خواهیم کرد، برای آشنایی تماشاگران و نسل جوان، زندگی نامه و معرفی مختصری از آن نویسنده داشته باشیم. در واقع اجرای نمایش «آبجی» بهانه ای است تا ارتباط بین ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، توسط مخاطب دیده شود؛ ارتباطی که شاید در این دوره _ که گاهی در آن سعی می شود تماشاگر از طریق حضور چهره ها یا حرکات عجیب و غریب و سرگرمی محض به سالن کشیده شود _ تا حد زیادی کمرنگ شده است.

اجرای نمایش آبجی به کارگردانی مهدی شاه پیری از پنجشنبه ۲ آذر در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز می شود.