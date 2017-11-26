اثرات کاهش قیمت لیر ترکیه بر درآمد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره کاهش ارزش لیر ترکیه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، اظهارداشت: در دنیا کشورهایی که سهم خاصی در اقتصاد یکدیگر در زمینه های چون صادارت و واردات دارند، نقش موثری بر درآمدزایی دارند، بنابراین با تغییر و نوسان در ارز یک کشور، کشورهای مرتبط با آن نیز شاهد نوسانات مثبت و منفی خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران، چین و ترکیه روابط اقتصادی دارند، بیان داشت: با این حساب با تغییر ارزش ارز دو کشور ترکیه و چین، در ایران نیز تغییرات مثبت و منفی ایجاد می شود و اقتصاد گردشگری و رونق تولید داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به کاهش نرخ لیر در ترکیه، توضیح داد: با کاهش پول ترکیه، باعث می شود که اقتصاد گردشگری ترکیه تقویت و در مقابل اقتصاد گردشگری ایران کاهش پیدا می کند چرا که گردشگر ایرانی می تواند با همان هزینه ای که به کیش، مشهد با هر مکان گردشگری دیگری سفر کند، به کشور ترکیه برود، بنابراین درآمد کشور از صنعت گردشگری کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری کاهش نرخ لیر بر تولید کشور، گفت: از سوی دیگر شاهد خواهیم بود که خرید و فروش در مراکز خرید در کشور از رونق می افتد و به نوعی تولید کشور تحت شعاع قرار می گیرد، با این حال بسیاری از افراد می توانند مواد اولیه خود را با هزینه کمتری از ترکیه تهیه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تغییر نرخ ارز کشورهای مرتبط آثار مثبت و منفی دارد که با ارزیابی و بررسی آن می توان برای اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیق و درستی داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با این حساب کاهش قیمت لیر ترکیه بر کاهش درآمد داخلی کشور اثر مستقیمی دارد و مشکلاتی برای تولید داخلی ایجاد می کند که باید با برنامه ریزی و مدیریت جلوی آثار منفی آن را گرفت.