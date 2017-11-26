به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و ارزیابی روند امداد رسانی و حل مشکلات مردم این مناطق، فردا (دوشنبه ۶ آذر) به استان کرمانشاه سفر می‌کند.

جهانگیری در این سفر که با همراهی برخی از وزرا و معاونین رییس جمهور انجام خواهد شد، از نزدیک به بررسی و ارزیابی روند امداد رسانی و حل مشکلات مردم مناطق زلزله زده خواهد پرداخت و در جریان روند اسکان مردم و نحوه اجرای برنامه بازسازی خانه‌های تخریب شده قرار خواهد گرفت.

معاون اول رییس جمهور همچنین پس از بازدید و اطلاع از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده، ضمن حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران که در کرمانشاه برگزار خواهد شد، با صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات و کاستی ها، تصمیمات مقتضی را برای رفع کاستی ها و سرعت بخشیدن به روند اسکان مردم زلزله زده و نحوه اجرای برنامه های بازسازی مناطق زلزله زده اتخاذ خواهد کرد.