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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

به منظور بازدید از مناطق زلزله‌زده؛

جهانگیری فردا به کرمانشاه می‌رود

جهانگیری فردا به کرمانشاه می‌رود

معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و ارزیابی روند امداد رسانی و حل مشکلات مردم این مناطق، فردا (دوشنبه) به استان کرمانشاه سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و ارزیابی روند امداد رسانی و حل مشکلات مردم این مناطق، فردا (دوشنبه ۶ آذر) به استان کرمانشاه سفر می‌کند.

جهانگیری در این سفر که با همراهی برخی از وزرا و معاونین رییس جمهور انجام خواهد شد، از نزدیک به بررسی و ارزیابی روند امداد رسانی و حل مشکلات مردم مناطق زلزله زده خواهد پرداخت و در جریان روند اسکان مردم و نحوه اجرای برنامه بازسازی خانه‌های تخریب شده قرار خواهد گرفت.

معاون اول رییس جمهور همچنین پس از بازدید و اطلاع از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده، ضمن حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران که در کرمانشاه برگزار خواهد شد، با صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات و کاستی ها، تصمیمات مقتضی را برای رفع کاستی ها و سرعت بخشیدن به روند اسکان مردم زلزله زده و نحوه اجرای برنامه های بازسازی مناطق زلزله زده اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 4155719

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