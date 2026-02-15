فواد حسین: وضعیت منطقه خطرناک است؛ امیدواریم عراق درگیر نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه رووداو در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به بررسی مجموعه مسائلی مرتبط با اقلیم کردستان عراق و منطقه پرداخت.

وزیر خارجه عراق با اشاره به خطر بازگشت گروه تروریستی داعش، توضیح داد که یکی از دلایل اصلی انتقال زندانیان داعشی بازداشتی در زندان‌های (قسد) به عراق، نگرانی از فرار آنها و تهدید احتمالی آنها برای عراق بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق گفت که تاکنون ۵۷۱۴ زندانی داعشی به عراق منتقل شده‌اند که ۴۷۰ نفر از آنها عراقی و بقیه از کشورهای دیگر هستند.

وی از ارتباط مستمر با کشورهای دیگر برای بازگرداندن شهروندان داعشی خود خبر داد و گفت که این فرآیند طولانی است و آسان نیست.

این عضو برجسته حزب دموکرات کردستان عراق از نشست مسعود بارزانی و بافل طالبانی در ۱۱ فوریه خبر داد و گفت که در این نشست مساله منصب ریاست جمهوری عراق بررسی نشد و تاکنون دو طرف بر سر یک نامزد مشترک توافق نکرده اند.

او در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال دیدار هیئت‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در هفته آینده و بررسی مساله ریاست جمهوری، گفت: بهتر است دو طرف دیدار داشته باشند، و اگر به توافق دست یابند بهتر است و اگر به توافق دست نیابند، این به آن معنا است که دو طرف با دو نامزد وارد پارلمان می‌شوند و این برای کردها خوب نیست چرا که هر اندازه متحد باشند، قدرت آنها در بغداد بیشتر می‌شود.

فواد حسین درخصوص پیام عراق به جهان از کنفرانس مونیخ گفت: پیام ما این است که عراق با ثبات است اما وضعیت در منطقه خطرناک است و عراق بخشی از این منطقه است و امیدواریم عراق درگیر جنگ نشود چرا که وضعیت منطقه پر از خطر است.

او در پاسخ به پرسشی که آیا منظور او به طور مشخص سوریه و ایران است، افزود: وضعیت واضح است، مقصود همسایگان عراق است.

وزیر خارجه عراق درباره اینکه آیا موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نوری المالکی و نامزدی آن برای نخست وزیری عراق تغییر می‌کند یا نه، گفت که اطلاعی ندارد اما ارتباط با آمریکایی ادامه دارد.

فواد حسین درباره مساله ریاست جمهوری عراق گفت: اگر مساله نخست وزیر حل شود، این مساله نیز حل می‌شود، یا اتحادیه میهنی و حزب دموکرات توافق می‌کنند و یک شخص مورد توافق نامزد می‌شود و رای می‌آورد و یا در پارلمان رقابت صورت می ‌گیرد و پارلمان تصمیم می ‌گیرد.

او گفت که نمی‌داند رئیس جمهور عراق در ماه رمضان یا پس از آن انتخاب می‌شود اما انتخاب رئیس جمهور برای تشکیل دولت ضروری است و اگر رئیس جمهور انتخاب نشود، نخست وزیر مکلف نمی‌شود و دولت تشکیل نخواهد شد، وضعیت منطقه پیچیده است و باید دولت در اسرع وقت تشکیل شود.

فؤاد حسین در ادامه هرگونه توافق میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر یک نامزد برای ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

وزیر خارجه عراق گفت: اکثر اعضای پارلمان عراق شیعه هستند و اگر بخواهند می‌توانند جلسه تشکیل دهند اما جلسه به حضور دست کم ۲۲۰ نماینده نیاز دارد و این برای انتخاب رئیس جمهور ضروری است، مشکل نزد شیعه‌ها نیست اما آنها نیز مشکلاتی دارند، شخصی که برای ریاست جمهوری انتخاب شود، باید نخست وزیر را طی ۱۵ روز مکلف کند و احیانا او در همان جلسه مکلف می‌شود اما مشکل درخصوص نوری المالکی و توئیت ترامپ است، حال باید دید شیعیان چطور این مشکل را حل خواهند کرد چرا که این مساله به شیعیان مربوط است.

وی ضمن ابراز آمادگی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق گفت: این به نمایندگان پارلمان مربوط می شود امیدوارم که فرد توانایی را برای پست ریاست جمهوری انتخاب کنند.