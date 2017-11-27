به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی مجوز واردات شتر از طریق بازارچه های مرزی کوهک سراوان، میلک، ماهیرود و میرجاوه از سوی سازمان های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی صادر شده و بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی مجوز واردات شتر صرفا برای مصارف گوشتی صادر شده است.

هم اکنون جزئی ترین اطلاعات ترخیص همه محموله ها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک ثبت می شود و همه این اطلاعات به همراه مجوزها در بانک اطلاعاتی گمرک ایران موجود بوده و قابل بهره برداری است.

واردات همه کالاها به کشور از طریق گمرکات صرفا بر اساس مجوزهایی صورت می گیرد که سازمان های همجوار گمرک صادر می کنند و گمرکات پس از دریافت مجوزها برای تشریفات گمرکی کالاها اقدام می کنند.

بر اساس این اطلاعات همه شترهای وارداتی امسال صرفا از محل تولیدات کشورهای پاکستان و افغانستان صورت گرفته و قید عنوان اسامی سایر کشورها به ویژه چند کشور اروپایی در آمار تجارت خارجی کشور مربوط به کشور محل انجام معامله است و کشور محل تولید کالا محسوب نمی شود.

به طور مثال بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در ۷ ماه سال امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار دومین کشور صادر کننده کالا به ایران بوده در صورتی که کاملا مشخص و روشن است که این کشور مبدا تولید هیچ کدام از این کالاهای صادراتی به ایران نیست و صرفا محل انجام معامله این کشور محسوب می شود.

جستجوی هوشمند کالا در سامانه جامع گمرکی

گمرک ایران از فراهم شدن امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ قلم اطلاعات در سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: با ثبت این اطلاعات و با وجود قابلیت های کنترلی هوشمند در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، قاچاق کالای تجاری از گمرک غیر ممکن شده است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ نوع اطلاعات در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم اکنون همه کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.

با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سال هوشمندسازی همه اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلف با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاهاست که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه، مانیفست، بیمه، ثبت سفارش، قبض انبار، مجوزهای سازمان های همکار، گواهی مبدا، فاکتور خرید، عدل بندی، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.