واردات ۱۷.۵ درصد افزایش یافت/صادرات غیرنفتی آب رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال‌جاری نشان می دهد مجموع تجارت خارجی ایران با ۴ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار افزایش و ۸ درصد رشد به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مهرماه یک درصد بهبود یافت.

بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در ۸ ماهه اول سال‌جاری تشریفات گمرکی ۱۰۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن سهم واردات و ۷۸ میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجی ایران در ۸ ماهه سال گذشته ۵۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بود.

افزایش ۱۷.۵ درصدی واردات

این گزارش می‌افزاید؛ در هشت ماهه اول سال‌جاری به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ و ۵۲ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته ۱۴ و ۸۹صدم درصد بود.

عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و ۳۶۱ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال ۶ و ۸۰ صدم درصد افزایش داشته است.

کاهش صادرات غیرنفتی

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۸ ماهه سال‌جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان یک و ۲۱ صدم درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته ۲ و ۱۷ صدم درصد بود. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸ و ۴ صدم درصد افزایش داشت.

در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در هشت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۳ و ۵۱ درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد ۶ و ۵۱ صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش ۲۸ و ۱۲ صدم درصدی و ۱۲ و ۱۱ صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت ۱۸ و ۷۰ صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۸۹۷ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۷۶۴ میلیون دلار، متانول با ۷۵۲ میلیون دلار و پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در هشت ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج یک میلیارد و ۶ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۹۷۲ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۶۶۹ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۴۳ میلیون دلار بوده است.

واردات برنج در این مدت با مجوز تعاونی های مرزنشین صورت گرفته است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در هشت ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار، عراق با ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار، جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۷ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار بوده است.

در حال حاضر تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.

