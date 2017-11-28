امیررضا دلاوری و رابعه مدنی جلوی دوربین «هیات مدیره» رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «هیات مدیره» به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی مهران رسام از ۲۲ آبان کلید خورد و این روزها تصویربرداری آن در غرب تهران ادامه دارد.

«هیات مدیره» سریالی پربازیگر است که کار خود را با دو بازیگر اصلی احسان کرمی و حدیث میرامینی آغاز کرد و به تازگی بازیگران جدیدی از جمله امیررضا دلاوری و رابعه مدنی جلوی دوربین آن رفته اند. همچنین فریده سپاه منصور بازیگر دیگری است که به تازگی به سریال پیوسته است و سودابه سعیدنیا به طور همزمان کار تدوین این مجموعه را انجام می دهد.

این سریال قصه زوج جوانی را روایت می‌کند که با نقل مکان به ساختمانی جدید درگیر اتفاقاتی تازه می‌شوند.

سریال «هیات مدیره» که درباره فرهنگ آپارتمان نشینی است در گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما ساخته می شود.

این سریال به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی مهران رسام تولید می شود که نگارش و بازنویسی فیلمنامه را علی خودسیانی بر عهده دارد و قرار است در ۳۰ قسمت ساخته شود.