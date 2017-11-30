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۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

به کارگردانی مازیار میری

الیکا عبدالرزاقی به «هیات مدیره» پیوست/ ادامه تصویربرداری

الیکا عبدالرزاقی به «هیات مدیره» پیوست/ ادامه تصویربرداری

الیکا عبدالرزاقی به تازگی به سریال «هیات مدیره» به کارگردانی مازیار میری پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «هیات مدیره» به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی مهران رسام این روزها در غرب تهران در حال تصویربرداری است و برای شبکه پنج سیما ساخته می شود.

بازیگران زیادی به تدریج به این سریال اضافه می شوند و به تازگی نیز الیکا عبدالرزاقی جلوی دوربین سریال رفته است. همچنین تاکنون احسان کرمی، حدیث میرامینی، امیررضا دلاوری و رابعه مدنی جلوی دوربین رفتند.

این سریال قصه زوج جوانی را روایت می‌کند که با نقل مکان به ساختمانی جدید درگیر اتفاقاتی تازه می‌شوند.

عوامل مجموعه «هیات مدیره» عبارتند از: تهیه‌کننده مهران رسام، کارگردان مازیار میری، نویسنده علی خودسیانی، جانشین تهیه کننده مجید پرکار، ناظر کیفی علیرضا دباغ، مشاور پروژه علی اصغر آزادان، مدیر تصویربرداری مرتضی غفوری، تصویربردار امین عزیزی، طراح گریم مهرداد میرکیانی، صدابردار رضا کشاورز، طراح صحنه سارا صفری، طراح لباس منصوره یزدان جو، منشی صحنه نوشا عبدالله زاده، دستیار اول کارگردان نگار جنیدی، برنامه ریز ایما استمراری، تدوینگر سودابه سعیدنیا، مدیر تولید حسین عباسی، مدیر تدارکات مهدی تقی پور، عکاس ارمغان رسام و مدیر روابط عمومی مهناز رحیمی دانش.

کد مطلب 4158809
عطیه موذن

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