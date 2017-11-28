حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های روز ۱۶ آذر در دانشگاه ها گفت: طبق سنوات گذشته، برنامه های مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه‌ها توسط هیات ۳ نفره نظارت، بررسی شده و سپس مجوز آن صادر می شود و در خصوص برنامه های ۱۶ آذر بخشنامه ای به دانشگاه ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین ابلاغیه ای نیز به دانشگاه ها مبنی براینکه جلسات هیات نظارت به صورت منظم تشکیل شود ارسال شده، مجموعه و تشکل های دانشجویی که متقاضی برگزاری برنامه سخنرانی و مناظره در این روز هستند، در چهارچوب قانون و با تایید هیات نظارت می توانند برنامه های خود را برگزار کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: در برنامه های ۱۶ آذر، چهارچوب اصلی ما رعایت قانون است، گفتمان های مختلف می تواند در چهارچوب قانون برگزار شود.

وی ادامه داد: ۱۶ آذر، روز دانشجو، روزی است که دانشگاه پویایی و فعالیت خود را بیش از پیش خواهد داشت.

میرزایی درباره اینکه امسال رئیس جمهور در کدام دانشگاه برای مراسم ۱۶ آذر حضور خواهد داشت گفت: این برنامه در اختیار دفتر رئیس جمهور است و دفتر رئیس جمهور آن را مشخص می کند.

وی درباره اینکه آیا تشکل های دانشجویی برای اجرای مراسم و دعوت از سخنرانان روز ۱۶ آذر محدودیتی نیز دارند، افزود: در چهار چوب قوانین و مقررات کشور و تایید و صدور مجوز توسط هیات نظارت که درخواست ها را بررسی می کنند، هیچ محدودیتی ندارند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: در چهارچوب قانون هیچ محدودیتی وجود ندارد. قانون و رعایت قانون، اساسی ترین بحث ما است.

وی ادامه داد: هیات های ۳ نفره مرجع تشخیص و صادر کننده مجوز برنامه های ۱۶ آذر هستند که ما به آن‌ها اعلام کرده ایم قواعد محدود کننده ای نگذارند و همه امور در چهارچوب قوانین و موازین قانونی باشد.