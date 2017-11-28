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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

سرپرست معاونت فرهنگی:

بخشنامه وزارت علوم به دانشگاه‌ها برای ۱۶ آذر ابلاغ شد

بخشنامه وزارت علوم به دانشگاه‌ها برای ۱۶ آذر ابلاغ شد

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برنامه های ۱۶ آذر در دانشگاه ها گفت: اجرای مراسم و دعوت از شخصیت هابرای مراسم روز دانشجو در چهارچوب قانون هیچ محدودیتی ندارد.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های روز ۱۶ آذر در دانشگاه ها گفت: طبق سنوات گذشته، برنامه های مراسم  ۱۶ آذر در دانشگاه‌ها توسط هیات ۳ نفره نظارت، بررسی شده و سپس مجوز آن صادر می شود و در خصوص برنامه های ۱۶ آذر بخشنامه ای به دانشگاه ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین ابلاغیه ای نیز به دانشگاه ها مبنی براینکه جلسات هیات نظارت به صورت منظم تشکیل شود ارسال شده، مجموعه و تشکل های دانشجویی که متقاضی برگزاری برنامه سخنرانی و مناظره در این روز هستند، در چهارچوب قانون و با تایید هیات نظارت می توانند برنامه های خود را برگزار کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: در برنامه های ۱۶ آذر، چهارچوب اصلی ما رعایت قانون است، گفتمان های مختلف می تواند در چهارچوب قانون برگزار شود.

وی ادامه داد:  ۱۶ آذر، روز دانشجو، روزی است که دانشگاه پویایی و فعالیت خود را بیش از پیش خواهد داشت.  

میرزایی درباره اینکه امسال رئیس جمهور در کدام دانشگاه برای مراسم ۱۶ آذر حضور خواهد داشت گفت: این برنامه در اختیار دفتر رئیس جمهور است و دفتر رئیس جمهور آن را مشخص می کند.  

وی درباره اینکه آیا تشکل های دانشجویی برای اجرای مراسم و دعوت از سخنرانان روز ۱۶ آذر محدودیتی نیز دارند، افزود: در چهار چوب قوانین و مقررات کشور و تایید و صدور مجوز توسط هیات نظارت که درخواست ها را بررسی می کنند، هیچ محدودیتی ندارند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: در چهارچوب قانون هیچ محدودیتی وجود ندارد. قانون و رعایت قانون، اساسی ترین بحث ما است.

وی ادامه داد: هیات های ۳ نفره مرجع تشخیص و صادر کننده مجوز برنامه های ۱۶ آذر هستند که ما به آن‌ها اعلام کرده ایم قواعد محدود کننده ای نگذارند و همه امور در چهارچوب قوانین و موازین قانونی باشد.

کد مطلب 4156650
زهرا سیفی

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