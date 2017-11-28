آیین تجلیل از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش و با حضور امیر دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش، دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جمعی از فرماندهان کنونی و سابق این نیرو در هفتم آذر ماه، روز نیروی دریایی ارتش و سالروز عملیات غرورآفرین مروارید در تالار خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم فرمانده نیروی دریایی ارتش افزایش «اقتدار دریایی» و توسعه «سواحل مکران» را دو ماموریت اصلی نیروی دریایی ارتش دانست.

امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آیین تجلیل از پیشکسوتان نداجا که دیشب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و فرا رسیدن روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت.

وی در ادامه ضمن تجلیل از پیشکسوتان و حماسه‌سازان نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس و پس از آن عنوان داشت: تکاوران نیروی دریایی ارتش از نخستین روزهای جنگ تحمیلی در شهر خرمشهر حضور یافتند و به دفاع از این شهر پرداختند. نیروی دریایی ارتش در روزهای نخست جنگ تحمیلی غافلگیر نشد و اسناد آن را نیز در اختیار داریم.

وی همچنین به موضوع مقاومت تکاوران نیروی دریایی ارتش در دفاع از شهر آبادان در نخستین روزهای جنگ نیز اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی موجب شکل‌گیری هسته مقاومت در برابر تجاوز رژیم بعثی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در ۷ آذر سال ۱۳۵۹، عملیات غرورآفرین مروارید توسط نیروی دریایی ارتش اجرا شد که در این عملیات ایران پیروز شد و نیروی دریایی عراق از کار افتاد. پس از آن نیز نیروی دریایی ارتش در اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری نقش مهمی داشت.

امیر دریادار خانزادی افزود: دهه ۷۰، دهه بازسازی نیروی دریایی ارتش بود چرا که در این دهه، زیردریایی‌ها به نیروی دریایی ملحق شدند و ناوچه‌های پیکان نیز به ناوگان نداجا الحاق یافتند.

وی با اشاره به حضور ناوگروه چهل و نهم نیروی دریایی ارتش در رزمایش امداد و نجات که در کشور بنگلادش در حال برگزاری است، بیان داشت: امروز ماموریت اصلی نیروی دریایی توسعه سواحل مکران و افزایش اقتدار دریایی است.

امیر دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش نیز در این مراسم گفت: خوشحالم که امشب در جمع بازنشستگان و پیشکسوتان نیروی دریایی هستم و بنده خود را سربازی می‌دانم که سال‌ها در نیروی دریایی ارتش و در محضر پیشکسوتان این نیرو خدمت کردم.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد.