باید ازشرکت نفت شکایت کنیم/حق آلایندگی باید به شهرداری پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوشادی عصر امروز در نشست شورای شهر اهواز اظهار کرد: در ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه ذکر شده که هزینه های راهنمائی و رانندگی به جزو حقوق و دستمزد کارکنان و حمل اسلحه توسط شهرداری ها پرداخت شود و اگر قرار است این قانون اجرا شود باید ماده ۲۳ قانون جرائم مبنی بر پرداخت ۴۲ درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمائی و رانندگی به شهرداری پرداخت شود.

وی افزود: کل مبلغی که از سوی راهنمایی و رانندگی در سال ۹۵ به شهرداری پرداخت شده ۳۱۲ میلیارد ریال بود در صورتی که طبق نامه رسمی پلیس در سال پیش حدود ۷۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی بود که طبق قانون حدود ۳۰۰ میلیارد ریال آن سهم شهرداری اهواز است اما تنها ۱۰درصد آن محقق شد.

نوشادی بیان کرد: اگر قرار بر الزام شهرداری به اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه است باید سهم شهرداری از جرائم رانندگی پرداخت شود.

معاون برنامه ریزی شهرداری اهواز گفت: مکاتبه ای با سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم که دستگاه های آلاینده را به ما معرفی کرد که از جمله آنها شرکت های نفت و گاز کارون و مارون بوده اند. طبق تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اسفندماه هر سال سازمان حفاظت محیط زیست باید صنایع آلاینده را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. سازمان امور مالیاتی موظف است که یک درصد درآمد تولید را به شهر اختصاص دهد.

نوشادی اظهار کرد: تولید میدان نفتی اهواز حدود یک میلون بشکه نفت در روز است که یک درصد آن ۲۴۰ میلیارد تومان در سال سهم شهرداری اهواز می شود اما در سال گذشته تنها ۲۹ میلیارد تومان از تمام دستگاه های آلاینده اخذ شد. همچنین این مبلغ برابر با یک درصد کارمزدی است که شرکت نفت پرداخت می کند.

وی توضیح داد: در خصوص بحث الایندگی واضح است که باید به شهر محل اقامت پرداخت شود. مشکل اصلی ما با شرکت نفت است باید شاکی شویم و نمایندگان باید از طریق وزیر و سازمان امور مالیاتی پیگیر شوند و شهرداری نیز به سازمان بازرسی شکایت می کنیم. شورای شهر باید جلسه ای با نمایندگان خوزستان در این خصوص داشته باشند تا طرح سئوال از وزیر اقتصاد انجام شود.