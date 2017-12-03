تولید برق از کود گاو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، انتظار می رود نیروگاه یادشده تا سال ۲۰۲۰ افتتاح شود. تویوتا از جمله شرکت های خودروسازی ژاپنی است که به فکر تولید محصولاتی افتاده که از سوخت پاک استفاده کنند و لذا نیروگاه هایی نیز به همین منظور تاسیس خواهد کرد.

قرار است در این نیروگاه از کود گاوی علاوه بر برق و هیدروژن، آب نیز استخراج شود. تویوتا این طرح را Tri-Gen نام نهاده و نیروگاه یادشده را اولین نیروگاه ۱۰۰ درصد تجدیدشونده تولید برق و هیدروژن تجاری دنیا توصیف کرده است.

قرار است در سال ۲۰۲۰ این نیروگاه به میزان کافی انرژی برای تامین برق مورد نیاز ۲۳۵۰ خانه را تولید کند. همچنین سوخت تولید شده توسط نیروگاه مذکور برای مصرف روزانه ۱۵۰۰ خودروی هیدروژن سوز کافی خواهد بود.

در مجموع این نیروگاه روزانه ۲.۳۵ مگاوات برق و ۱.۲ تن انرژی تولید می کند و یکی از بزرگترین ایستگاه های سوخت گیری هیدروژن در آن نصب خواهد شد.

تویوتا تا سال ۲۰۴۰ تولید خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز را به طور کامل متوقف خواهد کرد و امیدوار است میزان انتشار کربن توسط خودروهای تولیدی آن تا سال ۲۰۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش یابد.