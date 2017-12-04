همکاری های بهداشتی ایران و کوبا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار وزیر بهداشت کوبا در رابطه با گسترش روابط ایران و کوبا گفت: دلیل اینکه این دیدار در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارشد، این است که دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مهم ‌ترین دانشگاه‌های ایران است و نزدیک به ۸۰ سال قدمت دارد و یکی از نهادهای مهم علمی ایران است که ۱۸۰۰ استاد و ۱۵ هزار دانشجو در این دانشگاه حضور دارند و دارای بالاترین رتبه بندی پژوهشی در کشور و منطقه است.

وزیر بهداشت ادامه داد: دو کشور ایران و کوبا در گذشته همکاری های خوبی داشتند. ما در گذشته در زمینه تولید واکسن توافقاتی انجام دادیم، اما به نظر می ‌رسد که کارهای عملی این تفاهم‌ نامه بسیار کند پیش می ‌رود که فکر می کنم اشکال از طرف ما باشد. طبق تفاهم ‌نامه پیشین قرار بود در زمینه تولید واکسن هپاتیت و واکسن های دیگر اقداماتی انجام شود اما تا کنون اقدام عملی را در این حوزه شاهد نبوده ‌ایم.

دکتر هاشمی اظهارداشت: به نظر می آید مشکلی که باعث شد اجرای این تفاهم‌ نامه‌ ها با سرعت پیش نرود، مشکلات مالی بوده است که البته مشکلی جدی محسوب می ‌شود. فکر می‌کنم که در هر قراردادی باید اجزای مختلف از جمله مالی به درستی تعریف شود و یکی از دلایلی که پروژه‌های قبلی به خوبی پیش نرفتند این است که به موضوعات مالی در این تفاهم‌ نامه ‌ها کمتر توجه شده بود و لذا اگر تفاهم ‌نامه ‌هایمان بر اساس برنامه عملی که تنظیم شده، پیش رود، می‌ تواند نتایج موثری را در آینده به دنبال داشته باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بنابراین اگر نقصی در قرارداد وجود دارد دو طرف باید هر چه سریع‌ تر آن را رفع کنند و مسلم است که هر چه در ایران تولید شود، حداقل یک بازار ۸۰ میلیونی ایران مکلف می‌شوند که از آن استفاده کنند. بنابراین اگر کوبا با طرف ایرانی، سرمایه گذاری مشترک انجام دهد، حداقل یک مشتری ۸۰ میلیونی ثابت از طرف ایران خواهد داشت. ضمن اینکه مسائل منطقه ما به سمتی رفته که جمعیت این منطقه در حال افزایش است و کشورهایی چون عراق، سوریه و لبنان به دلیل سابقه فرهنگی مشترکی که با ایران دارند، تمایل دارند که محصولات ما در بازارهای آنها قابل ارزیابی و استفاده باشد.

دکتر هاشمی با بیان اینکه هفته پیش میزبان وزیربهداشت پاکستان بودیم، گفت: به عنوان مثال پاکستان جمعیتی بالغ بر ۲۰۸ میلیون نفر دارد و این کشور وارد کننده واکسن محسوب می ‌شود و بنابراین آنها علاقمند بودند در این حوزه از ایران خریداری کنند. کشور افغانستان هم به همین صورت است. بنابراین دو طرف ایرانی و کوبایی باید مشکلات جزیی تفاهم‌ نامه را برطرف و در راستای عملیاتی کردن آن حرکت کنند. تصور می‌ کنم که امضای قرارداد کم اهمیت ‌تر از اراده‌ای است که دو طرف باید برای به انجام رساندن کارها داشته باشند.

وزیربهداشت تاکید کرد: از همکارانم در ایران می ‌خواهم آنچه را که لازم است در یک زمان کوتاه برای عملی کردن این تفاهم‌ نامه به انجام برسانند و سخت گیری نکنند و فراموش نکنید که شرکت‌ های چند ملیتی نیز به این بازار علاقمندند و اجازه نمی‌ دهند این صنعت به نتیجه برسد.

دکتر هاشمی با بیان اینکه در حوزه آموزشی هم می توان همکاری داشت، تصریح کرد: همانطور که در گذشته با وزیر کوبا صحبت کردیم ما محلی را در جزیره کیش برای ایجاد دانشگاهی مشترک با کوبا آماده کرده‌ ایم. جزیره کیش بخشی از ایران است که برای ورود به آن نیاز به ویزا وجود ندارد. ما در آنجا زمین و فضای لازم را در اختیار داریم و فکر می ‌کنم با همکاری دو طرف می‌ توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم. در عین حال باید توجه کرد که فاصله میان جزیره کیش و کشورهایی مانند کویت، بحرین، قطر و عمان کمتر از یک ساعت است، بنابراین این سرمایه گذاری مشترک می ‌تواند برای کشور کوبا هم که پزشکانش در برخی کشورهای منطقه فعالیت دارند، مناسب باشد. بنابراین اگر موافق باشید گروهی ویژه برای این پروژه تعیین می‌ کنیم تا نتیجه را به ما گزارش کنند.

وزیربهداشت تاکید کرد: در تفاهم‌ نامه اجرایی برای تولید واکسن هگزاوالان و انتقال دانش فنی آن به ایران و همچنین سرمایه گذاری مشترک در حوزه آموزش پزشکی با کوبا که امروز به امضا می رسد، باید سهم کوبا، ایران و سهم آینده هر یک از این کشورها از بازار مشخص باشد. بنابراین ما منتظریم که نتیجه این تفاهم‌ نامه را در عمل ببینیم.

دکتر هاشمی با بیان اینکه کوبا یکی از معدود کشورهایی است که در طول ۴۰ سال گذشته حامی ایران بوده است، خاطرنشان کرد: این کشور در دو محصول سیگار و دانش پزشکی تجربیات زیادی دارد که ما بر خلاف محصول اول، خواهان انتقال تجربیات این کشور در حوزه پزشکی هستیم. خوشبختانه با کوبا در حوزه ساخت واکسن و انتقال تکنولوژی همکاری ‌های خوبی داشته ‌ایم و امیدوارم بتوانیم دانشگاه مشترکی را با این کشور در سواحل جنوبی خلیج فارس دایر کنیم و در جهت جذب دانشجو، ارتقای دانش پزشکی و استفاده از تجربیات مشترک گام برداریم.

وزیر بهداشت با اشاره به مذاکرات کوبا با آمریکا برای برداشته شدن تحریم‌ های این کشور، گفت: آمریکا بار دیگر ثابت کرد که نه برای شما و نه برای ایران قابل اعتماد نیست. گرچه در دوره آقای باراک اوباما مذاکراتی از سوی آمریکا با کشورهای ایران و کوبا در حال انجام بود، اما رهبران دو کشور ایران و کوبا پیش بینی که کرده بودند، اکنون به وقوع پیوست. به نظر می‌ رسد در این مذاکرات نه ما و نه کوبا ضرر نکرده‌ ایم، بلکه بار دیگر به همه دنیا ثابت شد که آمریکا غیرقابل اعتماد است.

دکتر هاشمی بیان کرد: به خاطرم دارم وقتی که با یکی از مقامات کشور کوبا صحبت می‌ کردم، گفتند اجازه دهید ۱۰۰ روز از آغاز ریاست جمهوری ترامپ بگذرد و او بعدا یاد می‌ گیرد که در چه جایگاهی است و در این جایگاه چگونه باید با دنیا صحبت کند. اما امروز بیش از یک سال از ریاست جمهوری آقای ترامپ گذشته اما او هنوز مشغول توئیت بازی است و رئیس جمهوری را در دنیا نمی‌ شناسم که اینقدر با توئیت و توئیت بازی رفتارهای متناقض داشته باشد.

وزیربهداشت گفت: بنابراین ما باید از فرصت‌ هایی که ملت ‌های مان در اختیارمان قرار داده اند برای تقویت متقابل یکدیگر، نهایت استفاده را ببریم. این موضوع نشان می‌ دهد که مسیری را که رهبران دو کشور ایران و کوبا یعنی مقام معظم رهبری و آقای رائول کاسترو نشان دادند و این مسیر توجه به قدرت داخلی و مردمی بود، راه درستی است و نباید این راه را گم کنیم.

گفتنی است، در این دیدار تفاهم ‌نامه ‌ای بین رییس انستیتو پاستور ایران و موسسه بیوکوبا فارما در خصوص انتقال دانش فنی تولید واکسن هگزاوالان به امضا رسید و علاوه برآن وزرای بهداشت دو کشور در زمینه سرمایه گذاری‌ های مشترک برای ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مشترک میان ایران و کوبا گفت و گوهایی انجام دادند و مقرر شد گروهی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا مقدمات تاسیس این دانشگاه در جزیره کیش فراهم شود.