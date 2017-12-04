بیش از هزار و ۸۵۰ زمین لرزه در آبان ماه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.
در آبان ماه امسال تعداد ۴۸ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴ در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آنها در ۲۱ آبان ماه با بزرگی ۷.۳ حوالی ازگله سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.
۸ زمین لرزه دارای بزرگی کوچکتر از ۱، تعداد ۵۷۴ زمین لرزه دارای بزرگی بین ۱ و ۲، تعداد ۹۸۸ زمین لرزه دارای بزرگی بین ۲ و ۳، تعداد ۲۷۷ زمین لرزه دارای بزرگی بین ۳و۴ و تعداد ۴۸ زمین لرزه دارای بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بودهاند.
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