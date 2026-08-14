انتقاد سفیر ایران در مسکو از ۱۶۸ روز سکوت در قبال جنایت میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در صفحه شخصی خود نوشت: ۱۶۸ روز از آن شنبه سیاه گذشت و تقویم به شمارش خونین خود ادامه داد؛ هر روز یک داغ، به نشانه هر یک از ۱۶۸ کبوتر سپیدبال دبستان شجره طیبه میناب که آرزوهایشان با شقاوت موشک تاماهاک خاکستر شد.

وی ادامه داد: این ۱۶۸ روز، فریاد بیصدا اما زنده ۱۶۸ کودکی است که سازمان های بین المللی و دولت ها، چشمانشان را بر این روز سیاه تاریخ بستند.



جلالی خاطرنشان کرد: داغ غمناک آن صندلی‌های خالی و معصومیت از دست‌رفته هرگز کهنه نمی‌شود.

وی با طرح این پرسش که «جهان چگونه می‌تواند در برابر این جنایت آشکار سکوت کند؟» افزود: مدرسه میناب قصه کودک کشی در حقوق بشر آمریکایی را به نمایش گذاشت.